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İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sanayi sitesinde terlik üretimi yapılan atölyenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

18:27 - 11/05/2024 Cumartesi
AA
Terlik üretimi yapılan atölyenin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Terlik üretimi yapılan atölyenin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesine ait blokun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başak Mahallesi'ndeki Çorapçılar Sanayi Sitesi C Blok'ta terlik üretimi yapılan atölyenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanlar binayı boşaltırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye personeli yangına müdahale ederek söndürdü.

Binanın çatısı ve atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



#Yangın
#Başakşehir
#Sanayi Sitesi
#İstanbul
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