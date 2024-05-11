İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir açık otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 4 otobüs, 8 midibüs ve 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.