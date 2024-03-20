İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yeni dava: Avukatı aracılığı ile örgütü yönetmiş

İddianamede, 26 Nisan 2022'de emniyete yapılan ihbar sonrası polis ekiplerinin intikal ettiği iş yerinde müştekiler Özcan Güleş ve Cemil Çelik ile yapılan görüşmede, iş yerine gelen 4 kişinin silahlı olduklarını belli edecek şekilde

"Ümit Saral abinin selamı var. Size etek giydirecek. 1 milyon lira ceza kesti size bir an önce ödemenizi yapın"