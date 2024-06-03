İstanbul'da şaşırtmayan manzara: Yolun ortasında kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde boş bir arazide piknik yapan vatandaşlar bir anda dehşeti yaşadı. Silahla vurulmuş şekilde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin günlerdir kayıp olan Furkan Ç.'ye(25) ait olduğunu tespit etti.