Gündem İstanbulda satırlı koca dehşeti
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İstanbul satırlı koca dehşeti

İstanbul'da satırlı koca dehşeti

Küçükçekmece’de kıskançlık krizine giren şahıs, eşini satırla boğazını keserek feci şekilde öldürdü. Olayın ardından kaçan koca, polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Haber Merkezi IHA
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kadının cansız bedeninin cenaze arabasına yükledi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kadının cansız bedeninin cenaze arabasına yükledi.

Olay, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Uzun zamandır kıskançlık problemi yüzünden ayrı evlerde kalan Adil D. (68) ile eşi İkram D. (57), iddiaya göre geçen ay ailelerin araya girmesiyle barıştı.

  • Barışan çift, tekrar Küçükçekmece’deki evlerinde yaşamaya başladı. Sabah ikili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adil D., eline aldığı satırla eşini boğazını keserek feci şekilde öldürdü. Yaşanan olay sonrasında kaçan Adil D., bir süre sonra polisleri arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti.

Polis her yerde arıyor

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdikleri evde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemelerin ardından İkram D’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, eşini feci şekilde öldürerek kaçan Adil D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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