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İSTANBUL

İstanbul'da servis araçlarına denetim

İstanbul'da trafik polislerince denetlenen 4 bin 190 okul servis aracından bin 191'inin şoförüne ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da denetimler arttı.
İstanbul'da denetimler arttı.

İstanbul'da 4 bin 190 okul servis aracı trafik polislerince denetlendi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-13 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada 4 yasak park, 208 emniyet kemeri kullanmamak, 36 hız ihlali, 66 trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymamak, 97 muayenesiz araç kullanmak, 31 emniyet şeridi ihlali, 15 kırmızı ışıkta geçmek, 64 seyir halinde cep telefonu kullanmak ve diğer maddelerden 670 olmak üzere bin 191 araç şoförüne ceza kesildi.

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