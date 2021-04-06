Gündem İstanbulda siber dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul'da 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da başkalarına ait banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kimlik ve banka bilgilerini ele geçirdikleri 700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttıkları tespit edildi

Haber Merkezi AA
İstanbulda siber dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Polis ekipleri 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şebekenin, banka sitelerine benzeyen sahte siteler ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişinin hesaplarını boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttığı tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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