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Gündem İstanbulda şimşekler geceyi aydınlattı
İSTANBUL

İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul'da beklenen yağış öncesi etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı. Akşam saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da yağış bekleniyor.
İstanbul'da yağış bekleniyor.

İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Akşam saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

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