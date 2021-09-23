Gündem Soğuk algınlığı şikayeti arttı Aktarlara akın var
İSTANBUL GENEL SAĞLIK

Soğuk algınlığı şikayeti arttı: Aktarlara akın var

İstanbul'da hava sıcaklığındaki ani düşüş ve yükselmelerle soğuk algınlığı şikayetlerinin artmasıyla Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşı'ndaki aktarlarda yoğunluk arttı. Vatandaşların tercihi ıhlamur ve zencefil oldu.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda soğuk algınlığı şikayeti artınca vatandaş aktarlara akın etti
Hava sıcaklıklarındaki ani değişimle artan soğuk algınlıklarına karşı İstanbullular tarihi Mısır Çarşısı'ndaki aktarlara akın etti.

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığındaki düşüş ve yükselmelerle soğuk algınlığı şikayetleri arttı. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Murat Köse, "İstanbul Tıp Fakültesi'ne üst solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla günlük ortalama 700 hasta başvuruyor. Bunların yarısı ise soğuk algınlığı gibi viral üst solunum enfeksiyonu tanısı konulan hastalardan oluşuyor" dedi.

ARTARLARA AKIN

Aktar Muhittin Tan, en çok ıhlamur, adaçayı ve kış çayının satıldığını belirtti. Hava sıcaklığındaki düşüş ve yükselmelerle soğuk algınlığı şikayetlerinin artmasıyla Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşı'ndaki aktarlarda yoğunluk arttı. Vatandaşların tercihi ise daha çok ıhlamur ve zencefil oldu. Şifalı bitki alan kişilerin soğuk algınlığı için önlem aldığını hatırlatan Aktar Muhittin Tan, en çok satılan ürünlerin ıhlamur, adaçayı ve kışçayı olduğunu söyledi.

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Murat Köse
İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Murat Köse


"GRİP VİRÜSLERİ ÖNÜMÜZDEKİ AY KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK"

Son günlerde özellikle viral üst solunum enfeksiyonlarında bir artış yaşandığını belirten İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Murat Köse, bu enfeksiyonunun özellikle soğuk algınlığını çok artırdığını söyledi. Grip mevsiminin yaklaştığının uyarısını veren Dr. Köse, "Grip virüsleri önümüzdeki ay kendini göstermeye başlayacak. Vücut bağışıklığı açısından yaşam tarzı çok önemli. İyi ve kaliteli bir uyku özellikle C ve D vitamini başta olmak üzere vitamin desteği çok önemli. Fazla kilolu ya da obez hastalar, hem koronavirüs hem de soğuk algınlığı açısından viral üst solunum enfeksiyonunu daha kötü geçiriyor. Yediklerimize biraz daha dikkat etmemiz lazım. Özellikle çok kritik bir döneme giriyoruz. Hem Covid-19 virüsünün, hem de Rhinovirüs gibi virüslerin bir arada olması hastalığı daha ağır geçirmemize neden olabilir. İstanbul Tıp Fakültesi'ne üst solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla günlük ortalama 700 hasta başvuruyor. Bunların yarısı ise soğuk algınlığı gibi viral üst solunum enfeksiyonuna yakalanan hastalar" dedi.

"SOĞUK HAVADA BUNLARI İÇMEK İNSANI ZİNDE TUTUYOR"

Soğuk algınlığı geçiren hastalara Osmanlı çayını öneren 20 yıllık aktar Muhittin Tan, "Soğuk algınlığı için insanlar genelde ıhlamur, adaçayı, papatya, zencefil ve karabiber gibi bitkileri alıyorlar. Soğuk havada bunları içmek insanı zinde tutuyor, hastalıklardan koruyor. Soğuk algınlığı geçirenlere genellikle Osmanlı çayı karışımımızı öneriyoruz. İçinde zencefil, karabiber, havlucan, zencefil, ıhlamur, adaçayı ve kuşburnu var. Hastalar tarafından daha çok kış çayı, ıhlamur ve adaçayı tercih ediliyor. Bunlara daha çok talep var. Bunların fiyatı değişiyor. Mesela ıhlamurun paketi 10, adaçayının 8, karışımların kilosu ise 200 lira. İçeriğine ve özelliğine göre bitkilerin fiyatı değişiyor" diye konuştu.


"SAĞLIKLI OLDUĞU İÇİN IHLAMUR İÇİYORUM"

Soğuk algınlığı tedavisinde genellikle ıhlamuru tercih ettiğini söyleyen Yağmur Arslan, "Bu mevsimde çok üşütmemeye dikkat ediyorum. Sağlıklı besleniyorum. Boğazım ağrıdığında genellikle sağlıklı olduğu için ve tadını sevdiğim için ıhlamur içiyorum" şeklinde konuştu.
Ağabeyi ile bitki çayı almaya gelen Yıldız Işıtman ise, "Yaz kış sürekli papatya, ıhlamur ve adaçayı gibi bitki çaylarını kullanıyoruz. Şu anda hepsinden aldım. Evde her zaman duruyor. Özellikle kış çayını herkese öneririm. İçen herkese şifa olsun" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Saraçoğlu'nun gargara formülünden sonra satışlar zirve yaptı: Sabah 7 buçukta açtılar dükkanları
FOTOĞRAF 10
Title
Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından aktarlarda bu sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Bazıları erkenden gelip ebegümeci ve adaçayı alıp deneyeceğini söylerken, bazı vatandaşlar ise bilmedikleri otları kullanmayacaklarını belirtti. Aktarlarda ebegümecinin kilogramı 150 liradan, adaçayının kilogramı ise 50 liradan satılıyor.
Title
Mısır çarşısında aktar dükkanı işleten Serhat Kara, “Ebegümeci yıllardır sattığımız bir şey. Profesörün açıklamasından sonra, satışlar patladı. 7.30’da açtık dükkanı. Bu sabahtan itibaren ebegümeci adaçayını normalde 1 kilogram satarken, şu ana kadar 10’ar kilo sattık. Bu ikisini beraber sıcak suya koyup 5 dakika beklettikten sonra, beraber ağızda gargara yapıp burundan çekildiği zaman koronaya birebir. Zaten ebegümeci akciğerlerdeki balgamı söküyor. Ciğerlere faydalı. Boğazdaki ağrılara birebir. Devamında adaçayı da zaten şekeri, kolesterolü, tansiyonu dengelediği için ikisi de koronaya birebir. Her gün 3 sefer tüketilmeli. Ben de başladım bile. Akşam eşime ve çocuklarıma da götüreceğim” diye konuştu.
Title
Aktardan alışveriş yapan Serhat Ozan, fiyatları uygunsa tarifi deneyeceğini söyledi. Ozan, “Bence araştırmak lazım. Ama başdanışmanı tanıyorum. Saraçoğlu’nun kitabında görmüştüm. Farklı tariflerinin de çok iyi geldiğini biliyorum. O yüzden uygulanabilir. Zaten şu an korona ile alakalı sürekli yeni bir şey çıkıyor. Hangisini uygulayacağımızı şaşırdık. O yüzden uygulanabilir, zararı olacağını düşünmüyorum. Aktara geldim bir soracağım. Eğer fiyatı da bizim için uygunsa tabi ki alınabilir” ifadelerini kullandı.
Title
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tariflerini daha önce de kullandığını söyleyen 62 yaşındaki Mehmet Bulutçu, “Tarifi sayesinde, 10 gün demişti ben 5 gün kullandım basur diye bir şey kalmadı. Bu formüle de inanıyorum çünkü antiseptik şeyler bunlar. Ben inanıyorum halkımız bunu kullanırsa kesinlikle çare olacağına inanıyorum. Şu anda ebegümeci ve adaçayı almaya geldim. Kullanacağım. Birçok rahatsızlığım Saraçoğlu sayesinde geçti. Allah bin kat razı olsun ondan. Bunu da kullanmaya başlayacağım hemen” diye konuştu.
Title
Bir başka vatandaş ise, ebegümeci otunu daha önce hiç duymadığını belirterek, “Hiç denemedim. Denemek de istemiyorum. Bilmediğim şeyleri hiç denemem. Bitkisel otlar tamam ama onları hiç içmedim. Zencefili limonla kaynatır içerim normalde ama diğer şeyleri hiç içmedim. Bilmediğim şeyi denemem” dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Prof. Dr. Saraçoğlu'nun gargara formülünden sonra satışlar zirve yaptı: Sabah 7 buçukta açtılar dükkanları
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüs salgınına karşı adaçayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önermesinin ardından, aktarlarda bu sabahtan itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı. 20 yıldır Mısır Çarşısı'nda aktar dükkanı işleten Serhat Kara, “Profesörün açıklamasından sonra satışlar arttı. Sabah 07.30'da açtık dükkanı. Normalde bu saate kadar ebegümeci ve adaçayını 1 kilogram satıyorsak, öğlene kadar 10'ar kilo satmışızdır" dedi.

Esnafın gözü yollarda: Yeni Şafak, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısında nabız tuttu
EKONOMİ
Esnafın gözü yollarda: Yeni Şafak, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısında nabız tuttu
Abone Ol Google News
Dört gollü maçtakazanan çıkmadı

Dört gollü maçta
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la berabere kaldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35i alamazsak başkasına gideriz

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kürt sorunu açıklaması.
Lokumlarla karşılandılar

Lokumlarla karşılandılar

​Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de.

​Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.