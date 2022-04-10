Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbulda sokak köpeği dehşeti Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı
İSTANBUL

İstanbul'da sokak köpeği dehşeti: Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, okula gitmek için babası ile servis bekleyen minik Ömer, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Talihsiz çocuk başından geçen dehşet anlarını "Birden 4 köpek üstümüze gelmeye başladı, buraları evi gibi görüyorlar" sözleriyle anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbulda sokak köpeği dehşeti: Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı
Avcılar’da köpek saldırısını yaşayan çocuk dehşet anlarını anlattı.

Alınan bilgiye göre, 7 Nisan'da Tahtakale Mahallesi'ndeki evlerinin önünde okul servisini bekleyen 8 yaşındaki Ömer Karadağ'ın yanına gelen sahipsiz 4 köpek, bir anda havlamaya başladı.

Bu sırada oğlunu servise bindirmek için yanında bulunan babası Aziz Karadağ, bağırarak ve tekmelerle köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Saldırı sırasında büyük korku yaşayan çocuk, babasının arkasına saklandı.

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

"SAĞLIKLI KÖPEK ÇOK AZ"

Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever de mahallelerinde çok sayıda sahipsiz köpek olduğuna dikkati çekti. Köpek sayısının her geçen gün arttığını belirten Vatansever, "Çocuğu ısırmadı evet ama korkutup çocuğa araç çarpmasına neden olabilirlerdi. Köpekler de bu durumdan çok zarar görüyor. Sağlıklı köpek çok az." dedi.

"KÖPEKLER BURADAN AYRILMIYOR"

  • Köpek saldırısının olduğu yere gelen 2. sınıf öğrencisi Ömer Karadağ, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ömer Karadağ, “Biz babamla burada yolda yürüyorduk. Sonra aniden 4 köpek üstümüze gelmeye başladı. Babamın ayaklarını kaldırmasıyla köpekler, yandaki dükkanlara kaçtı. Korktum, bazen eski evimizde saldırı oluyordu ama orada köpekler bir yerde kilitli duruyordu. Burada 6-7 tane köpek geziyor. Burayı evi gibi görüyor, buradan ayrılmıyorlar” diye konuştu.

"SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR"

Daha sonra konuşan sitenin güvenlik görevlisi Erdinç Çelik, “Haftada iki üç vaka oluyor. Çocuklara saldırıyor, dün akşam en son saldırdı. burada sürü halinde geziyorlar. Bu olaylarla devamlı karşılaşıyoruz. Özellikle çocuklara çok saldırı oluyor. Belediyeden ekipler toplamaya gelmişti ama köpekler açık arazide kaçmaya başladı. Bizler büyük sopalarla kovuyoruz. Çocuklar da tedirgin bizler de tedirginiz” diye anlattı.

Kendi çocuğunun daha önce saldırıya uğradığını anlatan site sakini Sami Çakır, “Tekstil işi yaptığımız için sabah erken saatlerde 05.45-06.00 gibi evden çıkıyoruz. Köpekler o sessizlikte hemen saldırıya geçiyor. Büyük oğlum var, o da diyor ki sokak başına geldiğimde hemen saldırıya geçiyorlar. Tek gördüklerinde daha saldırgan hale geliyorlar” dedi.

Bisikletiyle köpeklerden kaçan çocuk cipin altında kaldı
GÜNDEM
Bisikletiyle köpeklerden kaçan çocuk cipin altında kaldı

Kampüste köpek saldırısına uğradı: Yaşadığım korkuyu unutamıyorum
GÜNDEM
Kampüste köpek saldırısına uğradı: Yaşadığım korkuyu unutamıyorum

Mahra'dan acı haber: 23 günlük yaşam savaşını kaybetti
GÜNDEM
Mahra'dan acı haber: 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

Anne ve oğul köpekten kaçarken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
GÜNDEM
Anne ve oğul köpekten kaçarken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu


İsmimi asla söylemeyeceksin

'İsmimi asla söylemeyeceksin'

Şehirde herkes onu konuşuyor: Bakkallardaki borçları kapattı.
Yüzünden kopan parçayerine dikildi

Yüzünden kopan parça
yerine dikildi

​Bisikletle elektrik direğine çarpan çocuk kabusu yaşadı.
Tarih belli oldu: 2035

Tarih belli oldu: 2035

​Bakan Kurum duyurdu: Tek bir bina kalmayacak.

'İşler daha<br>iyi olacak'

'İşler daha
iyi olacak'

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyon için Aralık ayına işaret etti.
Dağ yerinden kaydı

Dağ yerinden kaydı

​Yol ulaşıma kapandı, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Sokak köpeği dehşeti

Sokak köpeği dehşeti

​Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı.

​Adım adım izlenen FETÖ'cüler para dağıtarak ayakta kalmaya çalışıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar sofralarına konuk olduğu gençler anlattı.

​Fransa yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

​Mariupol'de Müslümanlar Ramazan'da gıda ve içme suyundan yoksunlar.

​Tanzanya'ya gelin giden Sevde Sevan Usak Afrikalı çocuklara iftar sofrası kuruyor.

​Kramatorsk'taki gar katliamının emrini o verdi.

​Polen kaynaklı bahar alerjilerinde ciddi artış yaşanıyor.
Antep'te puanlar paylaşıldı

Antep'te puanlar paylaşıldı

​Lider Trabzonspor, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.