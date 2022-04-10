İstanbul'da sokak köpeği dehşeti: Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı

Alınan bilgiye göre, 7 Nisan'da Tahtakale Mahallesi'ndeki evlerinin önünde okul servisini bekleyen 8 yaşındaki Ömer Karadağ'ın yanına gelen sahipsiz 4 köpek, bir anda havlamaya başladı.

Bu sırada oğlunu servise bindirmek için yanında bulunan babası Aziz Karadağ, bağırarak ve tekmelerle köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Saldırı sırasında büyük korku yaşayan çocuk, babasının arkasına saklandı.

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

"SAĞLIKLI KÖPEK ÇOK AZ"

Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever de mahallelerinde çok sayıda sahipsiz köpek olduğuna dikkati çekti. Köpek sayısının her geçen gün arttığını belirten Vatansever, "Çocuğu ısırmadı evet ama korkutup çocuğa araç çarpmasına neden olabilirlerdi. Köpekler de bu durumdan çok zarar görüyor. Sağlıklı köpek çok az." dedi.

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"KÖPEKLER BURADAN AYRILMIYOR"

Köpek saldırısının olduğu yere gelen 2. sınıf öğrencisi Ömer Karadağ, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ömer Karadağ, “Biz babamla burada yolda yürüyorduk. Sonra aniden 4 köpek üstümüze gelmeye başladı. Babamın ayaklarını kaldırmasıyla köpekler, yandaki dükkanlara kaçtı. Korktum, bazen eski evimizde saldırı oluyordu ama orada köpekler bir yerde kilitli duruyordu. Burada 6-7 tane köpek geziyor. Burayı evi gibi görüyor, buradan ayrılmıyorlar” diye konuştu.

"SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR"

Daha sonra konuşan sitenin güvenlik görevlisi Erdinç Çelik, “Haftada iki üç vaka oluyor. Çocuklara saldırıyor, dün akşam en son saldırdı. burada sürü halinde geziyorlar. Bu olaylarla devamlı karşılaşıyoruz. Özellikle çocuklara çok saldırı oluyor. Belediyeden ekipler toplamaya gelmişti ama köpekler açık arazide kaçmaya başladı. Bizler büyük sopalarla kovuyoruz. Çocuklar da tedirgin bizler de tedirginiz” diye anlattı.

Kendi çocuğunun daha önce saldırıya uğradığını anlatan site sakini Sami Çakır, “Tekstil işi yaptığımız için sabah erken saatlerde 05.45-06.00 gibi evden çıkıyoruz. Köpekler o sessizlikte hemen saldırıya geçiyor. Büyük oğlum var, o da diyor ki sokak başına geldiğimde hemen saldırıya geçiyorlar. Tek gördüklerinde daha saldırgan hale geliyorlar” dedi.

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