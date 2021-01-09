İstanbul'da son dakika sağanak yağış bekleniyor: Valilik "sarı" koduyla uyardı
İstanbul'daki yağış için valilikten 'sarı' kodlu uyarı!
İstanbul'da 5 günlük yağışlı dönem bugün itibariyle başlarken İstanbul Valiliği ise kentte hafta sonu görülmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" koduyla uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de çağrıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI
Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullandı.
OLAĞAN DIŞI OLACAK
Açıklamada, 9-10 Ocak için "sarı" olarak belirtilen meteouyarı koduna ilişkin, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." bilgisi verildi.