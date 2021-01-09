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İSTANBUL

İstanbul'da son dakika sağanak yağış bekleniyor: Valilik "sarı" koduyla uyardı

İstanbul'daki yağış için valilikten 'sarı' kodlu uyarı!

İstanbul'da 5 günlük yağışlı dönem bugün itibariyle başlarken İstanbul Valiliği ise kentte hafta sonu görülmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" koduyla uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullandı.

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OLAĞAN DIŞI OLACAK

Açıklamada, 9-10 Ocak için "sarı" olarak belirtilen meteouyarı koduna ilişkin, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." bilgisi verildi.

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İstanbullunun beklediği yağmur sonunda geldi: Etkisini göstermeye başladı
İstanbul güne yağmurla başladı. Günlerdir beklenen yağmur, İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Meteoloroji Genel Müdürlüğü yağışın öğle saatlerinden itibaren kuvvetleneceğini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle sokakları boş kalan megakentin üstünü yağmur bulutları sardı. İstanbul Boğazı'nın üstündeki yağmur bulutları ve yağış drone ile görüntülendi.


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