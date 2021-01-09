İstanbul'da son dakika sağanak yağış bekleniyor: Valilik "sarı" koduyla uyardı İstanbul'daki yağış için valilikten 'sarı' kodlu uyarı! İstanbul'da 5 günlük yağışlı dönem bugün itibariyle başlarken İstanbul Valiliği ise kentte hafta sonu görülmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" koduyla uyarıda bulundu. Valilik açıklamasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de çağrıda bulundu.

Haber Merkezi 09 Ocak 2021, 13:54 Son Güncelleme: 09 Ocak 2021, 14:02 AA