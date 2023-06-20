İstanbul’da sporun Nefes’i açıldı

İstanbul, uluslararası tenis müsabakalarının yapılacağı 150 dönüm üzerinde yeni bir yaşam alanına kavuştu. Sancaktepe’de 11 Haziran’da açılan Nefes Orman, amatör sporla ilgilenen gençlerin yeni buluşma alanı olacak. Nefes Orman’da beş dönümlük alan üzerine 5 tenis kortu yapıldı. Burası aynı zamanda uluslararası tenis müsabakalarına da ev sahipliği yapacak. Tenis dışında yaşam alanında triatlon, durgun su kanosu, okçuluk ve dağ koşu parkurları da yer alıyor.

AMATÖRLERLE PROFESYONELLER BULUŞACAK

Nefes Orman işletme sahibi Mustafa Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa çalışacaklarını söyleyerek “Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bir alan. İlk etapta Spor Bakanlığı Kulübü kurduk. Burada profesyonel sporcularla amatör sporcuları birleştireceğiz. Özellikle tenis kortları hem uluslararası tenis müsabakalarına ev sahipliği yapacak hem de tenise ilgi duyan gençlerin bu sporu doğa içerisinde yapmalarına olanak sağlayacak” diye konuştu.

20 DÖNÜMLÜK ALANA DA PARKUR YAPILDI

Yaşam merkezinde oluşturulan Nefes Parkur’un da büyük ilgi çekeceğini söyleyen Özdemir, “20 dönüm üzerine kurulan Nefes Parkur’un içerisinde ise macera parkı, zipline ve 750 metrekarelik açık alanı yer alıyor. Doğa sporları ve ekstrem sporları katılmak istemez iseniz de seyir terasından bu unutulmaz maceraları içeceğinizi yudumlayarak izleyebilirsiniz. 32 dönüm alana kurulu Nefes Koru ise botanik bahçesi, süs havuzu, kafeler, oturma alanları ve seyir terası ile size sakinliğe davet ediyor. Alanın içerisinde 600 metrekarelik kapalı spor salonunda basketbol, voleybol gibi takım sporları yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.







