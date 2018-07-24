İstanbul'da nerelerde su kesilecek İstanbul'da su kesintisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 24 Temmuz Salı günü kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var?

Haber Merkezi 24 Temmuz 2018, 14:00 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2018, 14:07 Yeni Şafak