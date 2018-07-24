Gündem İstanbulda su kesintisi
İSTANBUL

İstanbul'da nerelerde su kesilecek

İstanbul'da su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 24 Temmuz Salı günü kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak bazı ilçelerin listesini yayınladı.
İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak bazı ilçelerin listesini yayınladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi olacağı açıklandı.

AVRUPA YAKASI SU KESİNTİSİ

Konu hakkında İSKİ'nin yaptığı açıklama şöyle:

  • "Silahtarağa Karayolu Tüneli nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
  • Gaziosmanpaşa İlçesi: Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri
  • Eyüpsultan İlçesi: Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri.

İstanbul'da 21 saatlik su kesintisi
GÜNDEM
İstanbul'da 21 saatlik su kesintisi

Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.
Kritik karar açıklandı

Kritik karar açıklandı

Merkez Bankası ​beklentilerin aksine sürpriz yaptı.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.
'Gözlerinden öpüyorum'

'Gözlerinden öpüyorum'

​Mesut Özil ile görüşen Erdoğan'dan ilk açıklama.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı.
Doktorlarını şaşkına çevirdi

Doktorlarını şaşkına çevirdi

Test sonuçları doktorlarını şaşkına çevirdi.
'Ne ilkne de son olacak'

'Ne ilkne de son olacak'

Hava durumuyla ilgili korkutan uyarı geldi.
'Türk milletiasker bir millettir'

'Türk milletiasker bir millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.
Kayan bina çöktü

Kayan bina çöktü

​Beyoğlu'nda acil olarak tahliye edilen bina çöktü.
Türkiye'yedöviz getirecek

Türkiye'yedöviz getirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait şirket kuruluyor.
Laos'ta baraj çöktü

Laos'ta baraj çöktü

​Çok sayıda ölü ve yüzlerce kayıp var.

Mesut Özil, batının ikiyüzlülüğüne ayna tutmaktan çok daha fazlasını yaptı Pazar günü yayınladığı açıklama
'Pes' dedirtti

'Pes' dedirtti

Onca uyarıya rağmen hala para toplayabiliyorlar.

​Akdeniz'de büyük kavga: Türkiye mektup yazacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.