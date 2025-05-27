Toplam 27 mahallede yedi saat süren su kesintisi yaşanacak.
İSKİ, vana yenileme çalışması nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar üç ilçenin toplam 27 mahallesine su verilemeyeceği belirtildi.
İstanbul
'da vana yenileme çalışması nedeniyle
Büyükçekmece
,
Çatalca
ve
Silivri
'nin bazı mahallelerine bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ)
yapılan açıklamaya göre,
Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattı
nda vana yenileme çalışması yapılacak.
27 mahallede su kesintisi
27 mahallede su kesintisi
Çalışma nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:
"Büyükçekmece; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri, Çatalca; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri, Silivri; Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa mahalleleri."
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