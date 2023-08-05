İstanbul'da su tasarrufu için 'perlatör' dağıtılacak

Aylık kullanımı 20 metreküpü geçenlerin musluğuna aparat takılacağını açıklayan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Solmaz, "Alibeyköy'deki ya da Istrancalar'daki barajın bitmesi su kısıtlılığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz şehrin tamamını entegre bir şekilde susuz bırakmıyoruz. Eğer Melen projesi bitmiş olsaydı, bugün itibariyle en az orada da 300 milyon, 400 milyon metreküp suyumuz olacaktı. Dolayısıyla doluluk oranımız yüzde 50'lilerin, 60'ların altına hiçbir zaman düşmeyecekti. Baraj bitmediği için kullandığımız suyun neredeyse yüzde 100'üni yağmur suyundan karşılıyoruz. Yağmur suyundan karşıladığımız için ister istemez yağıştan etkileniyor. Bazı bölgelerde musluğu açtığınız zaman basınç çok yüksek.

Basınç çok yüksek olduğu için birden çok yüksek miktarda su akıyor. Bunun sizin suyun kullanımına da bize de faydası yok. Dolayısıyla bu basıncı azaltacak, suyu daha çok dağıtarak, sudan daha fazla kullanmanızı sağlayacak aparatlar var. Normalde bizim görevimiz sayaçta bitmesine rağmen, biz vatandaşımıza yardımcı olmak amacıyla tüketimi yüksek olan abonelerimizden başlayarak, ücretsiz olarak dağıtıyoruz, montajı da arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. İlk etapta vatandaşımız biraz yadırgayacaktır çünkü suyu biraz yavaş akıtıyor ama alıştığınızda bence son derece yararlı bir aparat, yararlı bir parça. Aynı zamanda bununla ilgili kullanılan kimyasal maddesine varıncaya kadar, her türlü raporu testi yapılmış düzgün uygun bir alet. Biz de evimizde, işyerlerimizde kullanıyoruz, kullanılmasını da tavsiye ediyoruz. Şu anda da bizim abone işlerine bunu talep edenlere de takıyoruz. Kendi programımızda şu an ayda 20 metreküp üstü su kullananların neredeyse tamamına takmaya çalışıyoruz. 25-30 lira civarında bir şey ama bunun adileri de var, onları tavsiye etmiyoruz. Bizim dağıttığımız perlatör yaklaşık yüzde 40'lık tasarruf sağlıyor" diye konuştu.