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İstanbul'da sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul'da sürüklenen tekne kurtarıldı

07:2720/09/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde üç kişi bulunan bir tekne, kıyı güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 2,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Avcılar Deniz Otobüsü İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.



İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi. Rus bandıralı PD-30 yüzer havuzun geçiş hazırlıkları sürüyor. Çalışmaların ardından boğaz geçişine başlayacak olan yüzer havuza 5 kurtarma romörkörü ve 5 kılavuz kaptan eşlik edecek.


#Florya
#İstanbul
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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