İstanbul'da sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde üç kişi bulunan bir tekne, kıyı güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 2,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Avcılar Deniz Otobüsü İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.