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İstanbul'da suya yüzde 36 ila 53 oranında zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan toplantılarının ikinci oturumunda yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda suya zam kararı alındı. İstanbul'da İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 36 ila 53 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe birim fiyatı, yapılan yüzde 36 zam ile 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.

18:14 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 18:41 - 14/05/2024 Salı
DHA
İSKİ Genel Kurulu'nda suya zam kararı alındı.
İSKİ Genel Kurulu'nda suya zam kararı alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı.

Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe suyun birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.

Tarife değişikliği oylanarak kabul edildi

İBB Meclisi, mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlık ettiği Genel Kurul'da, İSKİ'nin toplantı gündemine sunduğu teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği de oylanarak kabul edildi.

Birinci kademe konut tarifesine yüzde 36 zam

İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy birliği ile kabul edilmesiyle suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatı 34.14 liradan 49.17 liraya yükseltilirken 31 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatı ise 46.49 liradan 71.10 liraya çıkarılmasına karar verildi.

İşyerinde kademeler yeniden düzenlendi

İşyerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 lira, en yüksek kademe ise 71.88 liraydı. Yeni düzenlemeye göre ise, iş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89.49 lira, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lira olarak belirlendi.

Kırsal mahalle tarifeleri de güncellendi

Tarife değişikliği ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 5.92 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 34.14 liradan 114,99 liraya yükseldi. Yasa ile mahalle olmuş kırsal yerlerde işyeri tarifesi 15.53 liradan 21.12 liraya, kırsal mahalle olan yerlerde işyeri, 15.53 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 liradan 114,99 liraya yükseldi.


İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, su fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı. İBB Meclisinde, İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü. Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi. Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi. Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.


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#Su
#Zam
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