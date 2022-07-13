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POLİTİKA

İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi başladı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının Kalender Kasrı'nda başladığı açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda tahıl koridoru zirvesi başladı
İstanbul'da kritik toplantı başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin dörtlü toplantının Kalender Kasrı'nda başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı Kalender Kasrı'nda başladı" denildi.

Toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirilen diplomatik çalışmaların olumlu geliştiğini belirtti. Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda "kırmızı hat" olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.

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Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığ'ına geldiğini anımsatan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" diye konuştu.

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