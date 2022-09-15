İstanbul'da taksi denetimi

Kadıköy’de taksi denetimi yapıldı. Denetimde kemer takmayan 9 taksi şoförüne toplam bin 764 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. 9 taksi şoförüne kemer takmadığı için toplamda bin 764 lira idari para cezası kesildi. 1 taksi şoförüne ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 427 lira cezası yazıldı.

FOTOĞRAF 7 İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetimler yaptı.

Üsküdar Libadiye Kavşağı'nda yapılan denetimlerde öğrenci servisleri tek tek durduruldu. Gerekli belgeleri bulunmayan araç sürücülerine ve 'Dur' lambası yanmayan servis sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca 427 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri öğrenci servislerine girerek öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu. Ayrıca denetimlere takılan bir öğrenci servisinin 'Dur' lambasının yanmadığı tespit edilirken, servis hostesinin ise mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması üzerine cezai işlem uygulandı. Görüntülendiklerini fark eden araç sürücüsü ve hostes gazetecilere tepki gösterdi. Denetimlerde ceza kesilen servis aracı sürücüsü, \"Hayırlısı olsun, bugün ilk gün. 'Dur' lambası yanmıyormuş. Dün kontrollerimizi yaptık aslında.Öğrenci güzergahını dolaşırken herhangi bir sorun yoktu. Bugün olacak. Yapacak bir şey yok. Kaza bela olmasın.\" dedi. Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde durdurulan servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Servislerde uyulması gereken kurallar hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu. İstanbul'da okul servislerine denetim: Sürücülere 'dur' lambası cezası İstanbul'da 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Gerekli belgeleri bulunmayan servis sürücülerine ceza kesildi. BiP'te paylaş

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