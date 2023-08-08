İstanbul'da taksi ücretlerine dev zam: İndi bindi 70 liraya çıktı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,2 zam kararı çıktı. Buna göre; 9.90 TL olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 liraya çıkarılırken, indi-bindi 70 lira oldu.