İstanbul'da taksi ücretlerine dev zam: İndi bindi 70 liraya çıktı

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Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ulaşımı da vurdu.
İstanbul'da taksimetre açılış ücretlerine zam isteyen taksiciler, yüzde 100'lük bir zam talebinde bulundu.
Taksiciler bu talebin ardından bir de gece saatlerinde eylem yaptı.
Yaşananların ardından bugün UKOME zam gündemiyle toplandı.
İstanbul'da ulaşıma zam geldi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti.
İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.
Taksiye de zam geldi: İndi bindi 70 liraya çıktı
Toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ücretlerinde de fiyat artışı yaşandı.
Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı.
Taksimetre açılış ücreti 19,17 lira oldu
Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 oldu.
Öte yandan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu karara tepki göstererek kontak kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.