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İstanbul'da taksi ücretlerine dev zam: İndi bindi 70 liraya çıktı

İstanbul'da yapılan UKOME toplantısının ardından ulaşıma yapılacak zam netlik kazandı. Alınan karara göre Megakentte taksi açılış ücretine yüzde 75 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti böylelikle 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

11:57 . 8/08/2023 Salı
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Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ulaşımı da vurdu.

İstanbul'da taksimetre açılış ücretlerine zam isteyen taksiciler, yüzde 100'lük bir zam talebinde bulundu.

Taksiciler bu talebin ardından bir de gece saatlerinde eylem yaptı.

Yaşananların ardından bugün UKOME zam gündemiyle toplandı.

İstanbul'da ulaşıma zam geldi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti.

İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi.

Taksiye de zam geldi: İndi bindi 70 liraya çıktı

Toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ücretlerinde de fiyat artışı yaşandı.

Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı.

Taksimetre açılış ücreti 19,17 lira oldu

Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 oldu.

Öte yandan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu karara tepki göstererek kontak kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.



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#UKOME
2 saat önce
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Taksi açılış ücretleri gelen son dakika zamla belli oldu! İşte taksi indi bindi ücreti zam oranı