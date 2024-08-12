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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır devrildi: Trafik akışı kontrollü sürdürülüyor

TEM Otoyolu Edirne istikameti Çatalca gişeleri mevkiinde tır devrildi. Kaza sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen tır yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

11:41 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:42 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde devrilen tır nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine seyir halinde olan tır, Çatalca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.


Refüjdeki bariyere çarparek devrilen aracın bir kısmı karşı yöndeki bir şeridi kapattı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kaza nedeniyle her iki yönde de bazı şeritler trafiğe kapatılırken, bölgede trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.



#Çatalca
#TIR
#trafik kazası
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