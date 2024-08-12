İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır devrildi: Trafik akışı kontrollü sürdürülüyor

Ankara Eskişehir yolunda bir otobüs üst geçit direğine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 ölü ve 26 yaralı var. Vali Şahin, "İlk tespitlere göre olay yerinde fren izi yok yüksek ihtimal kaza şoförün uyuması nedeniyle oldu" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazayla ilgili 3 savcının görevlendirildiğini bildirdi. Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden bir otomobil sürücüsü de otobüsün seyir halindeyken bir süre sonra hızlandığını, yalpaladığını ve arkadan selektör yapıp kornaya basmalarına rağmen şoförün duymadığını ifade etti.