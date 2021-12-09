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İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü El-Kaide, HAD ve DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da 4 ilçedeki 11 adrese El-Kaide, Had ve DEAŞ terör örgütlülerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda terör örgütü El-Kaide, HAD ve DEAŞa operasyon: 11 gözaltı
Operasyon anı kameralara yansıdı.

Operasyonda, 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da EL-KAİDE, HAD ve DEAŞ terör örgütlülerine yönelik çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.


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