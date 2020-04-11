İstanbul'da toplu ulaşıma yasak düzenlemesi

İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.
Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek.
Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.
Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi. METRO SEFERLERİ DURDU
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul’da 11-12 Nisan tarihlerinde metro seferlerinin yapılmayacağı öğrenildi.
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Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 12 Nisan saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00’e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.
Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi.
Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi.
Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
Kadıköy'de bir kişinini köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim dedi.
Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.
Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.
Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın kullandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Köprüden çok az sayıda otomobilin geçiş yaptığı görüldü. Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağın nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.
Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağın nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.
Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağın nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs ve sokağa çıkma yasağı sonrası adeta sessizliğe büründü. Boş kalan Kadıköy Meydanı ise drone ile görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs ve sokağa çıkma yasağı sonrası adeta sessizliğe büründü. Boş kalan Kadıköy Meydanı ise drone ile görüntülendi.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Yasağın ilk gününde İstanbul sokaklar, yollar, caddeler, duraklar boş kaldı.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını , kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.
Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı.
Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı.
Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı.
Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı.
Sokağa çıkma yasağının ardından D-100'de son durum havadan fotoğraflandı.
İstanbul’da böylesi görülmedi: Yasak sonrası yollar, meydanlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul'daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü
GÜNDEM
Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 50 bin güvenlik görevlisi sokaklarda olacak