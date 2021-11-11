İstanbul Valiliği duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamalarına bir yenisini ekledi: Yabancılara nikah ücreti 100 bin lira

Daha önce yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine ırkçı bir harekete daha imza atmaya hazırlanıyor. Yabancı uyrukluların nikahları için ödenecek ücretin 100 bin lira olması yönünde Belediye Meclisi'ne teklif sunacaklarını söyleyen Özcan, 'Yabancıların Bolu'da evlenip Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz' dedi.