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İSTANBUL

İstanbul Valiliği duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği yarın gerçekleşecek olan Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda trafiğe kapatılan yollar
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

  • "Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.

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