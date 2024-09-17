İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da her geçen gün artan İETT otobüslerinin sefer iptalleri, gecikmeleri ve arızaları vatandaşları bıktırdı. Megakentte ulaşım sorunu her gün büyürken; son olarak bir İETT şoförünün direksiyon başında okey oynadığı anlar vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. İETT otobüsleri sık sık kazalarla gündeme gelirken, şoförün onlarca kişinin canını tehlikeye atması tepkilere neden oldu. Akan trafiğe aldırış etmeden okey oynayan sürücünün söz konusu görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Vatandaşlar, paylaşımlarıyla, “İstanbullunun canı kime emanet?” diyerek sorumsuz davranışa tepkisini dile getirdi. Son konusu görüntüler, İstanbul’da ulaşımda yaşanan ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi.