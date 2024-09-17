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İstanbul'da trafik çilesi: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle merkezdeki ana yollar ve köprü geçişlerinde araç hareketliliği arttı. Trafik, Anadolu Yakası'nda yüzde 71'e ulaştı.

09:53 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 09:53 - 17/09/2024 Salı
AA
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu mevkilerinde yoğunlaşan trafik Haliç Köprüsü'nün girişlerinde de çift yönlü olarak yavaş ilerliyor.


Kara yolunun Okmeydanı Mecidiyeköy istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Kağıthane ve Gaziosmanpaşa istikametinde trafik ağır seyrediyor.

Mahmutbey gişeler mevkisinde trafik akıcı seyrederken, bağlantı yolları ile Bağcılar ve Esenler arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk arttı

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişleri, buralara bağlanan ana ve ara yollarda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.


TEM Otoyolu Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde de araç yoğunluğu oluştu.


D-100 kara yolunda Maltepe'den başlayan trafik Kadıköy'e kadar devam ediyor.


İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu
Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e ulaştı.

İETT şoförünün sorumsuz davranışı pes dedirtti: Akan trafikte okey oynadı

İstanbul'da her geçen gün artan İETT otobüslerinin sefer iptalleri, gecikmeleri ve arızaları vatandaşları bıktırdı. Megakentte ulaşım sorunu her gün büyürken; son olarak bir İETT şoförünün direksiyon başında okey oynadığı anlar vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. İETT otobüsleri sık sık kazalarla gündeme gelirken, şoförün onlarca kişinin canını tehlikeye atması tepkilere neden oldu. Akan trafiğe aldırış etmeden okey oynayan sürücünün söz konusu görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Vatandaşlar, paylaşımlarıyla, “İstanbullunun canı kime emanet?” diyerek sorumsuz davranışa tepkisini dile getirdi. Son konusu görüntüler, İstanbul’da ulaşımda yaşanan ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi.

#İstanbul
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#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
41 dakika önce
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