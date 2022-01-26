İstanbul’da trafik normale döndü

İstanbul’da hayatı felç eden kar yağışının sona ermesinin ardından sabah saatlerinde trafikte bir yoğunluk yaşanmadı. Trafikteki yoğunluk ise yüzde 29 oldu.

YOĞUNLUK YAŞANMADI



İstanbul’da 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından trafik durmuştu. Kar yağışı dün öğlen saatlerinde etkisini yitirmişti. Bugün sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıkmayınca E5 Cevizlibağ’da bir yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşımayı tercih etmesi de trafiği bir nebze rahatlattı. Trafik yoğunluk ise saat 09.00 sıralarında yüzde 29 oldu.

FOTOĞRAF 6 Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Birçok sürücüye ulaşılırken bu araçların çekilmesi sağlandı. Tanınan süre içerisinde sahipleri gelmeyen veya ulaşılamayan araçlar görüntülenirken getirilen çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü. İlçe sınırları içerisinde uluslararası karayolu üzerinde sahipsiz hiçbir araç bırakılmadığı ifade edildi. Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi Sahipleri almayınca polis harekete geçti: Araçlar tek tek çekildi İstanbul Avcılar'da pazartesi akşamı yağan yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayoluna terk edilen ve alınmayan araçlar tek tek çekildi.

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