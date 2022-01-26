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İSTANBUL

İstanbul’da trafik normale döndü

İstanbul’da hayatı felç eden kar yağışının sona ermesinin ardından sabah saatlerinde trafikte bir yoğunluk yaşanmadı. Trafikteki yoğunluk ise yüzde 29 oldu.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da trafik normale döndü
Trafik normalde döndü.

İstanbul’da hayatı felç eden kar yağışının sona ermesinin ardından sabah saatlerinde trafikte bir yoğunluk yaşanmadı. Trafikteki yoğunluk ise yüzde 29 oldu.

YOĞUNLUK YAŞANMADI


İstanbul’da 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından trafik durmuştu. Kar yağışı dün öğlen saatlerinde etkisini yitirmişti. Bugün sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıkmayınca E5 Cevizlibağ’da bir yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşımayı tercih etmesi de trafiği bir nebze rahatlattı. Trafik yoğunluk ise saat 09.00 sıralarında yüzde 29 oldu.

Sahipleri almayınca polis harekete geçti: Araçlar tek tek çekildi
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı.
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Birçok sürücüye ulaşılırken bu araçların çekilmesi sağlandı.
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Tanınan süre içerisinde sahipleri gelmeyen veya ulaşılamayan araçlar görüntülenirken getirilen çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü.
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İlçe sınırları içerisinde uluslararası karayolu üzerinde sahipsiz hiçbir araç bırakılmadığı ifade edildi.
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Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
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Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
Sahipleri almayınca polis harekete geçti: Araçlar tek tek çekildi
İstanbul Avcılar'da pazartesi akşamı yağan yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayoluna terk edilen ve alınmayan araçlar tek tek çekildi.

Valilik çağrıda bulunmuştu: Onlarca araç sahibi tarafından alınmayı bekliyor
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İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti.
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Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından kapalı olan yolların tamamı açıldı. <br>
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TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı.
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Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.
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Valilik çağrıda bulunmuştu: Onlarca araç sahibi tarafından alınmayı bekliyor
İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.


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