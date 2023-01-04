İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Millet sana hizaya gelmeyi gösterecek



Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır anneleriyle iletişim kurmadığını ve Kandil'de cinsel tacize uğrayan kız çocukları hakkında konuşmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 'Diyarbakır annelerine niye ziyaret yapmıyorsun orayla niye bir irtibat kurmuyorsun' diye seslenerek 'İşte sen kurmazsan millet sana hizaya gelmeyi gösterecek' dedi



