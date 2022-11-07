Gündem İstanbulda trafik yoğunluğu Yüzde 70e dayandı
İSTANBUL

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 70'e dayandı

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 70'e geldi.

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İstanbulda trafik yoğunluğu: Yüzde 70e dayandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 70'e dayandı

Haftanın ilk iş ve okul gününde İstanbul trafiğinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.

Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.25 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü.

İstanbul’da haftanın ilk günü yoğun başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı
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Haftanın ilk iş günü yoğun başladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçülürken Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 56’lara ulaştı.
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D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.
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Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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İstanbul’da haftanın ilk günü yoğun başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51'e ulaştı.


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