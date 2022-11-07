İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 70'e dayandı

Haftanın ilk iş ve okul gününde İstanbul trafiğinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.
Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.25 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü.
Haftanın ilk iş ve okul gününde İstanbul trafiğinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.
Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.25 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü.
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