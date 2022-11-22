Gündem İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 76
İSTANBUL

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76

Mega kent İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 76 olarak ölçüldü.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 76
İstanbul

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Metrobüs duraklarında toplu ulaşım araçlarına inmek ve binmek isteyenler zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü. Trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da şiddetli yağış: Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı
GÜNDEM
İstanbul'da şiddetli yağış: Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı

İstanbul Boğazı'nda şiddetli rüzgar
FOTOĞRAF 5
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası şiddetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
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Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağışlar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
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İstanbul Boğazı’nda da etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte denizde dalgalanmalar yaşandı. Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde dalgaların sahile kıyıya çarpmasıyla su seviyesi artarken, sahile gelen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
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Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.
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İstanbul Boğazında şiddetli rüzgar
İstanbul Boğazı'nda şiddetli rüzgar
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde dalgalar kıyıya çarparak metrelerce yükseldi.
İki milyon kişikışın göç edecek

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