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İstanbul'da raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı

İstanbul'da tramvay kazası: Seferler durdu

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay, karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu.

DHA
İstanbul'da tramvay kazası
İstanbul'da tramvay kazası

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın vagonlarından bir tanesi raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya sürttü. Kazada yaralanan olmazken, tramvay vagonunda maddi hasar oluştu.

VAGONUN CAMLARI KIRILDI

Olay Topkapı tramvay istasyonu yakınında meydana geldi. Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın vagonlarından bir tanesi henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak, ters yönde sefer yapan tramvaya çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle raydan çıkan vagonun camları kırıldı.

Tramvaylarda bulunan yolcular ekiplerin yardımıyla boşaltıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Tramvaydan inen yolcuların raylarda yürüdüğü görüldü.

Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İstanbul'da tramvay kazası

  • Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar hattımızda, Cevizlibağ-Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar-Cevizlibağ ve Kabataş-Pazartekke arası yapılmaktadır. Cevizlibağ-Topkapı arasında İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir" denildi.

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