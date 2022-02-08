Gündem İstanbulda tramvayın çarptığı kadın ağır yaralandı
İSTANBUL

İstanbul'da tramvayın çarptığı kadın ağır yaralandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde T5 tramvay hattından geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda tramvayın çarptığı kadın ağır yaralandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı.

Alibeyköy Atatürk Caddesi'ndeki T5 tramvay hattından geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen bir kadına, tramvay çarptı. Tramvayın altında sıkışarak bir süre sürüklenen kadın, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, caddede trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza yapan tramvayın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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