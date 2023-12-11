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İstanbul’da üç adımla dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’da hâlihazırda devam eden 188 alandaki kentsel dönüşüm çalışması sayısını artıracak. İstanbul için başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası için kaynak oluşturulacak ve en az 200 bin konut dönüştürülecek. Rezerv alanlarda 350 bin güvenli ve sağlam konut inşa edilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:56 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kentsel dönüşüm süreci ülke çapında hızlanırken, yeni plan ve yol haritaları belirginleşiyor. İstanbul için önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan ‘kentsel dönüşüm planı’ kapsamında üç adımın esas alınması planlanıyor. Deprem felaketlerinin ardından İstanbul’da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için hızlandırılan kentsel dönüşüm çalışmalarına çıkarılan yasa ile yeni bir boyut kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu ay içerisinde açıklamayı planladığı İstanbul’un dönüşüm planı doğrultusunda önce yüksek riskli ve riskli sınıfta bulunan yaklaşık 600 bin bina 5 yıl içerisinde dönüştürülecek. Bakanlık yetkilileri, plan ve program çalışmaları kapsamında bugün İstanbul’daki ilçe belediyeleri ile bir araya gelecek. Dönüşüm çalışmaları kapsamında üç adım takip edilecek.

YASA UYGULANMAYA BAŞLIYOR

İlk olarak yeni kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde İstanbul’daki 188 alanda devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında artışa gidilecek. Yani 188 şantiye alanının yanı sıra yüksek riskli ve riskli alanlarda yeni dönüşüm çalışmalarına başlanacak.

İkinci adımda nisan ayında başvuruları alınmaya başlanan ve şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin bağımsız birim için başvuru yapılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile 200 bin konut dönüştürülecek. Bakanlık bu proje kapsamında gerekli olan mali kaynak üzerinde çalışıyor. Üçüncü adımda ise belirlenen rezerv alanlarda 350 bin yeni konut inşa edilecek.



#Kentsel dönüşüm
#Yarısı Bizden Kampanyası
#İstanbul
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