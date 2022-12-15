İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Meteoroloji’den yapılan en son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadenizin iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydının iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmaranın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.