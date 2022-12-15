İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle vapurların Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında ise Moda'ya uğrayamadığı belirtildi.
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul 41 ile yağış uyarısı
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Meteoroloji’den yapılan en son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadenizin iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydının iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmaranın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadenizin iç kesimleri, Dersim, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkarinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Dersim, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konyanın kuzey ve batısı ile Ankaranın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konyanın kuzey ve batısı ile Ankaranın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kmsaat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Hava sıcaklığının, yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmaranın batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 kmsaat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:
Meteoroloji'den 15 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 kent için turuncu ve sarı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.