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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamazken , bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

08:47 . 10/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.


Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

#Lodos
#Şehir Hatları AŞ
#İstanbul
1 saat önce
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İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
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