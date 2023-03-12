İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul’da fırtına ve lodos etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Maltepe-Adalar seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği açıkladı.