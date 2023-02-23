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İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamazken bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

08:16 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.


Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Beykoz-Sarıyer ve Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

Anlık güncellenen iptal seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

#sis
#Şehir Hatları
#Vapur
1 saat önce
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İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
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