İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Megakentteki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kuvvetli olacağını belirten açıklamada, "Kuvvetli poyrazla 40-70 km/saat beraber etkili 15-25 kg/m2 olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgârın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor." denildi.

"Ulaşımdaki aksamalara dikkat"

Vatandaşlara ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarını yapan İstanbul Valiliği, Marmara ve Batı Karadeniz'de de fırtına beklendiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca "Batı Karadeniz'de rüzgârın; yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Deniz'inde rüzgârın; yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadeleri yer aldı.

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