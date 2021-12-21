İstanbul'da Yarın (22 Aralık) Okullar Tatil mi? İstanbul Valiliği Kar Tatili Açıklaması

İstanbul'da öğlen saatlerine kadar kendini gösteren güneş bazı semtlerde etkisini kaybederken yer yer kar yağışı gözlenmeye başladı. Kuzeyden gelen kütlelerin artmasıyla kar yağışının etki alanını genişletmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması ile vatandaşlar okullarda kar tatili olup olmayacağını sorgulamaya başladı.

İSTANBUL'DA YARIN 22 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR TATİLİ OLACAK MI?

İstanbul'da kar tatiline ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Kar tatili ilan edildiğinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA KAR YAŞIĞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji, soğuk ve karlı hava dalgasının Türkiye'yi etkilemeye devam edeceğini ifade ederken İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarına göre, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul'da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması yapmıştı.

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Özellikle şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Kar yağışının gece saatlerinde kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

22 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilk kar tatili haberleri Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. İki ilde okullar 1 günlük tatil edildi.

Ağrı’nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir.”

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Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 22.12.2021 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.