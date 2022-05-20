İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamada, "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adı altında yapılacak etkinlik nedeniyle yarın saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ile sokakların, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı aktarıldı.
Açıklamada, alternatif güzergahların; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendiği duyuruldu.
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Tatbikatın başlangıcında İçişleri Bakanı Soylu, Kağıthane Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde oluşturulan Tatbikat Yönetim Merkezinde, AFAD İstanbul İl Müdürü ve diğer yetkililerden brifing aldı.<br><br>
AFAD tarafından geliştirilen AFAD-RED sisteminde üretilen senaryo gereği İstanbul genelindeki 39 ilçenin tamamını farklı düzeyde etkileyecek simülasyona göre tatbikat uygulamaları Kağıthane merkezli gerçekleştiriliyor.<br><br>
Kağıthane'de uygulanmaya başlanan tatbikatta, tahliye yolları ve bölgelerinin saptanması, toplanma alanlarında görevli personelin deneyim kazanması, toplanma alanlarından tahliye ve transferin güvenli bir şekilde sağlanması, geçici barınma alanlarına afetzedelerin yerleştirilmesi, deprem sonrasında İstanbul’dan tahliye edilecekler için kara, deniz, hava ve demir yolu transfer noktalarının faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.<br><br>
Tatbikat ile ayrıca ulusal ve il düzeyli afet müdahale planlarının uygulanabilirliğinin görülmesi ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nda görevli çalışma grupları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.<br><br>
Tatbikata 13 afet grubu, 24 ilden yerel destek ekipleri, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 5 bin personel görev alıyor. Ayrıca mobil koordinasyon tırları, ağır tonaj arama ile kurtarma araçları, mobil harekat merkezi, görüntü aktarım aracı, helikopter, bot, İHA, JİKU gibi 500 araç yer alıyor.<br><br>
İstanbul'daki \"Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı\" kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek 5 uygulama ise şöyle:<br><br>
Devreye alınan \"AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi\" ile afet alanının tüm boyutlarını hemen görmek ve anlık müdahalede bulunabilmek üzere araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, drone, helikopter, yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanılıyor.<br><br>
Tatbikat kapsamında 5 bin çadır kapasiteli geçici barınma merkezlerin kurulumu için alanlar hazır hale getirilirken, 2 bin çadırın kurulumu tamamlandı. Geçici barınma merkezlerinde yönetim birimleri, psiko-sosyal destek, ibadethane, yemekhane ve çocuk dostu alanlar gibi sosyal yaşam üniteleri de yer alıyor.<br><br>
Afet yönetimi bilişim altyapı kullanım sonuçlarını izlemek için Afet Yönetim Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) yeni geliştirilen Tahliye ve Yerleştirme Modülü, Barınma Modülü, Araç Görevlendirme ve Takip Modülü ve Muhtar Ayni Yardım Dağıtım Modülü'nün testleri yapılıyor.<br><br>
AFAD Acil Mobil Uygulaması tatbikat bölgesinde aktive edilerek, vatandaşlara \"Acil Çağrı Başlatma\" olanağı sunuluyor.<br><br>
Ayrıca tatbikat kapsamında son 2 yılda oluşturulan 39 ilçe AFAD merkezinden biri olan Kağıthane İlçe AFAD Merkezi de kullanıma açıldı.<br><br>
Kağıthane merkezli tatbikat kent genelinde 18 ayrı noktada başlatıldı. Tatbikat, İstanbul İl AFAD Merkezi, Kağıthane'de belirlenen 10 farklı nokta, Bakırköy'de 3 farklı nokta, Alibeyköy Cep Otogarı, İstanbul Havalimanı, Yenikapı İDO İskelesi ve Yeşilköy Tren İstasyonu'nda icra ediliyor.<br><br>
Tatbikatın bir ayağı olan İstanbul Havalimanı'nda ise senaryo gereği yaralıların tahliyesi hazırlıklar yapıldı.<br><br>
Deprem sonrası İstanbul'dan tahliye edilecek vatandaşlar için İstanbul Havalimanı transfer noktası olarak belirlendi. Senaryo gereği Kızılay'ın mobil aşevi aracı afetzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı. Havalimanı aracılığıyla tahliye edilecek depremzedeler için kayıt masası da oluşturuldu.<br><br>
İstanbul'da Bakan Soylu'nun katılımıyla dev deprem tatbikatı: Senaryo gereği 7.5 ile sallandı
İstanbul'da AFAD koordinasyonunda düzenlenen "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla başladı. Tatbikat kapsamında Adalar merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu uygulandı. Tatbikata 13 afet grubu, 24 ilden yerel destek ekipleri, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 5 bin personel görev aldı.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) düzenlenen, MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'nin açılışında bir konuşma yapan Dönmez, enerjide üç temel eğilimin orta vadeli dönemi şekillendireceğini söyledi.<br><br>Bunlardan ilkinin emtialardaki yukarı yönlü eğilim olduğunu dile getiren Dönmez, \"Bu sene değişik olaylarla küresel resesyon olsa da bazı uzmanlara göre resesyonlar değil finansal krizler enerji açığını kesebiliyor. Dolayısıyla yeni bir yüksek fiyatlı emtialar dönemi görünüyor. Bunun basit bir sebebi var. Talep daha hızlı ve daha canlı. Tek bir çözümü var, daha fazla yatırım.\" dedi.
Dönmez, Türkiye'nin uzun süredir canlı bir yatırım ortamına sahip olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:<br><br>\"Bugün artık kurulu gücü 100 bin megavatı geçen bir Türkiye var. Bugün artık yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde, nükleer enerjide attığı adımlarla kendi enerji dönüşümünü sürdüren bir Türkiye var. Enerjide öz yeterliliğimizi sağladıkça Türkiye üretim, dağıtım ve piyasalarda merkez olma hedefine daha somut bir şekilde yaklaşacak. İkinci eğilim ise iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği dengesi. Son olarak etkisini son dönemde etkisini iyice hissettiğimiz jeopolitik eğilimler. Yakın coğrafyamız sürekli kriz üretmeye yatkın bir yapıya sahip. Fakat son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı ile jeopolitik daha da sert geri döndü. Jeopolitiğin tek bir panzehiri var. Kendi insanınız ve teknolojinizle kendi kaynaklarınızı maksimum oranda kullanmak. Bir devletin görevi yer altı ve yer üstü kaynaklarını sonuna kadar değerlendirmektir. Bugün kendi kaynaklarını daha çok kullanan ülkeler daha avantajlı oldu. ABD kendi gaz kaynaklarıyla Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gönderiyor. İsrail, Avrupa'nın enerji jeopolitiğinde yer almak için adımlar atıyor.\"
Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) RES-3 yarışmalarına ilişkin başvuruların 31 Mayıs'ta, YEKA GES-4'e ise 21 Haziran'da alınacağı ve başvurulardan kısa süre sonra yarışmaların yapılacağı bilgisini paylaştı.<br><br>Karadeniz gazının devreye girmesiyle Türkiye'nin yerli kaynak kullanımında önemli artış olacağını dile getiren Dönmez, \"Filyos'ta kara ve denizde çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Dördüncü sondaj gemimiz de Taşucu Limanı'na ulaştı dün. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak. Ardından belirleyeceğimiz lokasyonda ilk sondajına başlayacak. Yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi. Yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz.\" diye konuştu.
YENİ KREDİ PAKETİ SİNYALİ<br><br>Dönmez açıklamasında yeni bir kredi paketinin de sinyalini verdi. Bakan Dönmez, \"Enerji verimliliğini özellikle hanelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun içinde öncelikle bilinçlendirme, farkındalık oluşturma işimiz var. Bugün, konut stoğumuzun kabaca yarısı yalıtımsız. Hanelere uygun şartlarda kredi verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşüyoruz\" ifadelerini kullandı.
Dönmez ayrıca, \"Bu tasarruflar sayesinde 850 bin TEP ham petrol ve 5,4 milyar metreküp doğal gaz ithalatını da engellemiş olduk. Toplamda 12 bin yeni istihdam oluşturduk ve ekonomimize 3,91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık. Belki daha da önemlisi son 5 yılda 43,2 milyon ton CO2’nin doğaya salımını engelledik\" açıklamasında bulundu.<br><br>
Dönmez, madende de son dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim ve ihracat rakamlarına ulaşıldığını söyledi.<br><br>Türkiye'nin enerji bağımsızlığını teminat altına alacak adımları atmaya devam ettiklerini aktaran Dönmez, \"2053 net karbon sıfır vaatlerimiz çerçevesinde daha yapacaklarımız var. Türkiye, güneş paneli üretiminde bugün yıllık 7 bin 960 megavat üretimle dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci. İnşallah birkaç yıl içinde dünyada ilk üç arasına gireceğiz.\" dedi.
Bakan Dönmez yeni kredi paketinin sinyalini verdi: İki bakanlıkla da görüşüyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliğini hanelerde yaygınlaştırmak için yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Türkiye'deki konutların neredeyse yarısının yalıtımsız olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Hanelere uygun şartlarda kredi verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşüyoruz" dedi.