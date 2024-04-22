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İstanbul'da yeni haftaya trafik çilesiyle başladı

Mega kent İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanırken, metro arızası ise seferlerin gecikmesine neden oldu. Yoğun trafik ve metro arızası nedeniyle toplu ulaşımda yoğunluk oluştu.

09:24 - 22/04/2024 Pazartesi
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Mega kent İstanbul'da haftanın ilk günü trafik kilitlendi.


Sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar, uzun süre trafikte kaldı.


Uzun araç kuyruklarının oluştuğu İstanbul'da metro seferlerinde yaşanan arıza nedeniyle otobüs ve metrobüslerde de uzun sıralar meydana geldi.


Yoğunluk saatler ilerledikçe arttı


İstanbul'da Üsküdar-Samandıra metrosunun bozulması ve trafik yoğunluğunun artması, vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Yoğunluk ilerleyen saatlerde daha da artarken, yüzde 70'lere kadar dayandı.




#İstanbul
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2 saat önce
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