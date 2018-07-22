Gündem İstanbulda yerli tohum bereketi
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İstanbul’da yerli tohum bereketi

Sanayi ve hizmet sektörüyle göz dolduran megakent İstanbul’da 750 dönüm tarım arazisinde milli tohum ekilmeye başlandı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Tohumların filizlenmesinden gelişimine kadar geçen süreç uzmanlar tarafından yakından inceleniyor. Hasat zamanı geldiğinde yetiştirilen ürünlerin hasadı yapılıyor. Hasada iBB’nin ziraat mühendisleri ve uzman ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de katılıyor. Ekim yapılan arazide hangi tür verim ve kalite yönünden öne çıkmışsa çiftçiye arazide o ürünü kullanması öneriliyor.
Tohumların filizlenmesinden gelişimine kadar geçen süreç uzmanlar tarafından yakından inceleniyor. Hasat zamanı geldiğinde yetiştirilen ürünlerin hasadı yapılıyor. Hasada iBB’nin ziraat mühendisleri ve uzman ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de katılıyor. Ekim yapılan arazide hangi tür verim ve kalite yönünden öne çıkmışsa çiftçiye arazide o ürünü kullanması öneriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri projesi kapsamında, çiftçiler yerli tohumu yakından tanıma fırsatı buldu. İlk deneme ekimleri, Silivri, Çatalca, Şile başta olmak üzere İstanbul’un birçok farklı noktasında gerçekleştirildi.

ÜRÜN VERİMİ ARTTI

En son tohum ekimi Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi’nde 5 dekarlık alana yapıldı. Sözkonusu alandan buğday çeşidi olan Alada, Nusrat, Beşköprü ve Hanlı’nın hasadı yapıldı. Toprak verimi düşük olmasıyla bilinen bölgede, önceden dönüm başına 400 kilo buğday elde edilirken, yerli tohum ekiminden sonra verim 600 kiloya yükseldi. Bunun üzerine çiftçiler yüzde 50 daha fazla verim sağlayan ve kılçıklı olmasından dolayı daha kaliteli olan Nusrat ve Alada buğdayını önümüzdeki sene ekmek için şimdiden tohum başvurusunda bulundu.

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