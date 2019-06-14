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İSTANBUL

İstanbul'da YKS öğrencilerine ulaşım ücretsiz

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere İBB bünyesindeki tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Ayrıca İstanbul Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar gereği İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere İBB bünyesindeki tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Meclisimizde AK Parti Gurubu'nun teklifi üzerine meclis üyelerimizin oy birliğiyle aldığı karar gereği, hafta sonu YKS'ye girecek tüm öğrencilere ve görevlilere ücretsiz olacak.

Valilik'ten YKS açıklaması

İstanbul Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde YKS yapılacağı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

  • "Bu sınavların huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemler alınmıştır. Sınavın yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı, seçim propagandası vb. gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın, ilan vs. yapılmaması ve bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları çok önemlidir. Konuyla ilgili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılmakla birlikte, vatandaşımızın duyarlılığını bekliyor, sınava katılacak bütün adaylara başarılar diliyoruz."

Bu arada sınavına katılacak adayların kimlik kartı mağduriyeti yaşamaması için cumartesi ve pazar günü sabah 07.00 ile 10.15 saatleri arasında ilçe nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağı bildirildi.

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