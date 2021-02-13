İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Marmara Bölgesinde yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNDEM İstanbul için yoğun kar uyarısı: Bu gece yarısı başlıyor