Gündem İstanbulda yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı
İSTANBUL

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.

  • UYARI ÜSTÜNE UYARI
  • Marmara Bölgesinde yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul için yoğun kar uyarısı: Bu gece yarısı başlıyor
GÜNDEM
İstanbul için yoğun kar uyarısı: Bu gece yarısı başlıyor

Meteoroloji uzmanı uyardı: Perşembe günü don olayına dikkat
HAYAT
Meteoroloji uzmanı uyardı: Perşembe günü don olayına dikkat
Abone Ol Google News
Japonya 7,3 ile sarsıldı

Japonya 7,3 ile sarsıldı

​950 bin hanede elektrikler kesildi.
Liderliği geri aldı

Liderliği geri aldı

​Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe maç fazlasıyla lider.
Aklandı

Aklandı

​Senato eski ABD Başkanı Trump'ı suçsuz buldu.
Beklenen kar<br>yağışı başladı

Beklenen kar
yağışı başladı

​İstanbul'un bazı bölgeleri beyaza büründü.
Vahşette son nokta!

Vahşette son nokta!

​Hamile karacanın derisini yüzerken yakalandılar.
Erol Bulut açıkladı

Erol Bulut açıkladı

​Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Gustavo ne zaman dönüyor?
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Yola çıkmaya hazırlar

Yola çıkmaya hazırlar

Mürettebatın tamamı Türk Büyükelçiliğine ulaştı.
Emperyalizmin maşası<br>PKK silinecek

Emperyalizmin maşası
PKK silinecek

Evlat nöbetinde 24'ncü buluşma gerçekleşiyor.
Trabzonspor<br>zirveyi sallıyor

Trabzonspor
zirveyi sallıyor

​Bordo mavililer ligde üst üste 6 maçtır kazanıyor.

Kar yağışı tahmini değişti

Kar yağışı tahmini değişti

​Meteoroloji'den günlerdir beklenen kar yağışıyla ilgili yeni açıklama.

Bizim Çocuklar karşılaştı

Bizim Çocuklar karşılaştı

​İngiltere'deki Türk oyuncuların derbisinde gülen taraf Leicester City oldu.

​Çeşme'deki hortum dehşetinin tanıkları anlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.