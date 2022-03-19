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İSTANBUL

İstanbul'da yollar buz pistine döndü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü. Buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Yollardaki sürücülerden bazıları araçlarıyla iş yerlerine girmekten son anda kurtulurken, bazıları da kaza yaparak durabildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda yollar buz pistine döndü
İstanbul'da yollar buz pistine döndü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Yollardaki buzlanma ise kazalara neden oldu.

OTOMOBİLLER KAYDI

Şişli'de Ayazma Deresi Caddesi'nde, kayan otomobil iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.


Ayrıca, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 06 COF 592 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
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Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'un birçok noktasında ektili oldu. Kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü.
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Yer yer etkisini artırarak sağanak şeklinde görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları gece boyu devam etti.<br><br>
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TURUNCU KODLU UYARI<br>Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte 'Turuncu' alarm verildiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 03.00-06.00 arası kar<br>06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı beklenildiğini açıkladı.
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KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?<br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19-25 Mart için yayınladığı haftalık rapora göre kar yağışının pazartesi günene kadar sürmesi bekleniyor.<br><br>Pazartesi günü sulu kara döneceği tahmin edilen yağışların salı günü yerini yağmura bırakacağı öngörülüyor.
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MOTOSİKLET VE E-SCOOTER YASAĞI<br>Vali Yerlikaya, dün saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurmuştu.<br><br>İstanbul'da kar yağışının aralıklarla Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'de bugün etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul için turuncu kodlu uyarı yaptı.


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