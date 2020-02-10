İstanbul'da zamlı ulaşım başladı: Metrobüs 5.20, tam bilet 3.50 lira oldu

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu. Yeni tarife bugün itibaren uygulanmaya başlandı.

Yeni toplu taşıma tarifesinde; 2.60 lira olan tam elektronik bilet 3.50 lira, 1.25 lira olan öğrenci bileti 1.75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

METROBÜSE ZAM

Metrobüs'te 1 durak, 1,95 den 2,50'ye,

3 durak 2,50'den 3,50'ye,

4-9 arası durak 3'den 4 liraya,

10-15 arası durak 3,25'ten 4,40'a,

16-21 arası durak 3,40'tan 4,60'a,

22-27 arası durak 3,50'den 4,75'e,

28-33 arası durak 3,60'dan 4,85'e,

34-43 arası durak ise 3,85'den 5.20'ye çıktı.

AKTARMA ÜCRETLERİNE DE ZAM

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2.50 lira,ikinci aktarma 1.90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1.20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0.75 kuruş, ikinci aktarma 0.70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0.60 kuruş olacak.