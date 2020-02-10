Gündem İstanbulda zamlı ulaşım başladı Metrobüs 520, tam bilet 350 lira oldu
İSTANBUL

İstanbul'da zamlı ulaşım başladı: Metrobüs 5.20, tam bilet 3.50 lira oldu

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Bugünden itibaren uygulanmaya başlanan yeni tarife ile 2.60 lira olan tam elektronik bilet 3.50 lira, 1.25 lira olan öğrenci bileti 1.75 lira, aylık akbil de 205 liradan 275 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı da 40 liradan 50 liraya çıkartıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu. Yeni tarife bugün itibaren uygulanmaya başlandı.

Yeni toplu taşıma tarifesinde; 2.60 lira olan tam elektronik bilet 3.50 lira, 1.25 lira olan öğrenci bileti 1.75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

METROBÜSE ZAM

  • Metrobüs'te 1 durak, 1,95 den 2,50'ye,
  • 3 durak 2,50'den 3,50'ye,
  • 4-9 arası durak 3'den 4 liraya,
  • 10-15 arası durak 3,25'ten 4,40'a,
  • 16-21 arası durak 3,40'tan 4,60'a,
  • 22-27 arası durak 3,50'den 4,75'e,
  • 28-33 arası durak 3,60'dan 4,85'e,
  • 34-43 arası durak ise 3,85'den 5.20'ye çıktı.

AKTARMA ÜCRETLERİNE DE ZAM

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2.50 lira,ikinci aktarma 1.90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1.20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0.75 kuruş, ikinci aktarma 0.70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0.60 kuruş olacak.

  • Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2.60 lira olan hatlar 3.50 lira, 2.70 lira olan hatlar 3.65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi.
  • Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2.80 lira, ikinci aktarma 2.30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira oldu.
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