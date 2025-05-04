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İstanbul'daki depremde hasar görmüştü: Caminin minaresi söküldü

İstanbul'daki depremde hasar görmüştü: Caminin minaresi söküldü

09:254/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
IHA
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Depremde hasar gören Arnavutköy Sıddık Camii'nin minaresi söküldü.
Depremde hasar gören Arnavutköy Sıddık Camii'nin minaresi söküldü.

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yürüttüğü kapsamlı saha çalışmaları sonucunda Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Sıddık Camii'nin hasar gören minaresini kontrollü şekilde söktü. Yapının güçlendirme çalışmaları kısa sürede tamamlanacak.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy Belediyesi ilçe genelinde hızla kriz yönetim planını uygulamaya koydu. Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde başlatılan saha taramalarında kamu yapıları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda detaylı teknik incelemeler gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Sıddık Camii'nin minaresinde hasar tespit edildi. Oluşan çatlaklar ve sağlamlık kaybı nedeniyle minarenin üst kısmının çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine Arnavutköy Belediyesi, minarenin hasarlı bölümünün sökülmesi için çalışma başlattı.

Söküm çalışmaları, alanında uzman teknik ekiplerin gözetiminde ve yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yürütüldü. Çalışmalar süresince cami çevresi güvenlik çemberine alınarak herhangi bir tehlike yaşanmasının önüne geçildi. Kullanılan vinç ve özel kesim ekipmanları ile minarenin üst kısmı titizlikle ayrılarak, kontrollü şekilde zemine indirildi.

Arnavutköy Belediyesi yetkilileri, minaredeki tadilat ve güçlendirme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirterek, ilçedeki tüm kamu yapılarında risk analizlerinin devam ettiğini ifade ettiler.


#Arnavutköy Belediyesi
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