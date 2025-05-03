İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da saat 11.36''da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD 3,7 büyüklüğündeki depremin Marmara Ereğlisi - Tekirdağ açıklarında meydana geldiğini, derinliğin ise 18 km olduğunu duyurdu. Öte yandan İstanbul'da meydana gelen depremden saniyeler önce telefonlara gelen sismik uyarılar dikkat çekti.
İstanbul'da deprem oldu. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 11.36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18 kilometre derinlikteki deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.
Sismik uyarılar peş peşe geldi
Sismik uyarılar peş peşe geldi
İstanbul'da meydana gelen depremden hemen önce sismik uyarılar peş peşe geldi.
İşte meydana gelen son depremler
İşte meydana gelen son depremler
Ayrıntılar geliyor...
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