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İstanbul'da bir deprem daha: Sismik uyarılar peş peşe geldi, AFAD korkutan sarsıntının büyüklüğünü duyurdu

İstanbul'da bir deprem daha: Sismik uyarılar peş peşe geldi, AFAD korkutan sarsıntının büyüklüğünü duyurdu

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:393/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu

İstanbul'da saat 11.36''da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD 3,7 büyüklüğündeki depremin Marmara Ereğlisi - Tekirdağ açıklarında meydana geldiğini, derinliğin ise 18 km olduğunu duyurdu. Öte yandan İstanbul'da meydana gelen depremden saniyeler önce telefonlara gelen sismik uyarılar dikkat çekti.

İstanbul'da deprem oldu. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 11.36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18 kilometre derinlikteki deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Sismik uyarılar peş peşe geldi

İstanbul'da meydana gelen depremden hemen önce sismik uyarılar peş peşe geldi.

İşte meydana gelen son depremler

Ayrıntılar geliyor...



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