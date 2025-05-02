İstanbul yine sallandı
İstanbul'da deprem oldu. 23 Nisan'da meydan gelen 6.2'lik depremin artçıları sürerken AFAD, Marmara Denizi'nde yeni bir deprem olduğunu duyurdu. Meydana gelen sarsıntının merkez üssü Adalar olurken derinliğinin ise 6.26 kilometre olduğu kaydedildi.
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı.
23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılar peş peşe yapılırken, İstanbul bir kez daha sallandı. AFAD bugün saat 11.30’da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,2 olduğunu, merkez üssünün ise Marmara Denizi- Adalar olduğunu duyurdu.
Sarsıntı, 6.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İşte meydana gelen son depremler...
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