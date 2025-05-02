İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı.

İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı.

23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılar peş peşe yapılırken, İstanbul bir kez daha sallandı. AFAD bugün saat 11.30’da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,2 olduğunu, merkez üssünün ise Marmara Denizi- Adalar olduğunu duyurdu.