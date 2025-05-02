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İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu: AFAD büyüklüğünü duyurdu

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:422/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul yine sallandı
İstanbul yine sallandı

İstanbul'da deprem oldu. 23 Nisan'da meydan gelen 6.2'lik depremin artçıları sürerken AFAD, Marmara Denizi'nde yeni bir deprem olduğunu duyurdu. Meydana gelen sarsıntının merkez üssü Adalar olurken derinliğinin ise 6.26 kilometre olduğu kaydedildi.

İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı.

23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılar peş peşe yapılırken, İstanbul bir kez daha sallandı. AFAD bugün saat 11.30’da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,2 olduğunu, merkez üssünün ise Marmara Denizi- Adalar olduğunu duyurdu.


Sarsıntı, 6.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.


İşte meydana gelen son depremler...



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