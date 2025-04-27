Son dakika İstanbul'da deprem meydana geldi. İstanbul Silivri'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın açıklamalarına göre, şu ana kadar yüzlerce artçı deprem kaydedildi. İstanbul'da yaşayanlar, anlık olarak depremleri takip ederken, deprem mi oldu? Az önceki deprem kaç büyüklüğünde ve yerin ne kadar altında olduğu gibi bilgileri araştırıyor. AFAD, güncel olarak son depremler listesini paylaşmaya devam ediyor. İşte İstanbul'da son dakika meydana gelen depremlerin detayları.
Marmara Denizi Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Bu depremin ardından yüzlerce artçı deprem kayıtlara geçti. AFAD'ın son dakika deprem bilgilerine göre, 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği açıklandı. İstanbul'da meydana gelene artçı depremlerin bir süre daha devam edeceği AFAD tarafından açıklanmıştı. Peki az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika İstanbul depremi kaç büyüklüğünde ve nerede oldu? İşte son depremlerden bilgiler.
İSTANBUL'DA ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
AFAD tarafından alınan bilgilere göre, İstanbul'da saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem yerin yaklaşık 9.36 kilometre altında gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (27 NİSAN 2025)
Tarih: 2025-04-27 22:43:40
Enlem: 40.85667, Boylam: 28.3475
Derinlik: 9.36 km, Tip: ML
Büyüklük: 3.5, Yer: Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih: 2025-04-27 22:25:56
Enlem: 38.10167, Boylam: 38.45361
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.2, Yer: Çelikhan (Adıyaman)
Tarih: 2025-04-27 22:23:28
Enlem: 38.4675, Boylam: 39.31667
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.5, Yer: Hazar Gölü - [02.18 km] Sivrice (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 22:07:29
Enlem: 38.46667, Boylam: 38.82833
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.2, Yer: Baskil (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 22:03:52
Enlem: 39.82472, Boylam: 35.39444
Derinlik: 6.99 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.1, Yer: Sorgun (Yozgat)
Tarih: 2025-04-27 21:46:18
Enlem: 38.36861, Boylam: 38.93778
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 2.2, Yer: Sivrice (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 21:44:45
Enlem: 38.38833, Boylam: 38.89167
Derinlik: 7.42 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.9, Yer: Sivrice (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 21:42:18
Enlem: 38.59083, Boylam: 39.51722
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.1, Yer: Merkez (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 21:36:01
Enlem: 40.84694, Boylam: 28.46028
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.6, Yer: Marmara Denizi - [17.61 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih: 2025-04-27 21:35:21
Enlem: 38.40139, Boylam: 38.90639
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.7, Yer: Sivrice (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 21:27:14
Enlem: 40.8375, Boylam: 28.43361
Derinlik: 7.02 km, Tip: ML
Büyüklük: 2.1, Yer: Marmara Denizi - [19.50 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih: 2025-04-27 21:24:54
Enlem: 40.09083, Boylam: 28.73028
Derinlik: 11.29 km, Tip: ML
Büyüklük: 2.4, Yer: Mustafakemalpaşa (Bursa)
Tarih: 2025-04-27 21:23:33
Enlem: 38.37667, Boylam: 38.90972
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 0.8, Yer: Sivrice (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 21:18:20
Enlem: 38.38917, Boylam: 38.88389
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.0, Yer: Sivrice (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 21:18:01
Enlem: 40.34, Boylam: 33.64861
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.3, Yer: Merkez (Çankırı)
Tarih: 2025-04-27 21:13:17
Enlem: 38.39333, Boylam: 38.85417
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.7, Yer: Kale (Malatya)
Tarih: 2025-04-27 21:11:42
Enlem: 38.39194, Boylam: 38.89167
Derinlik: 7.0 km, Tip: ML
Büyüklük: 2.8, Yer: Sivrice (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 21:09:37
Enlem: 38.39306, Boylam: 38.91528
Derinlik: 11.31 km, Tip: MW
Büyüklük: 4.9, Yer: Sivrice (Elazığ)
Tarih: 2025-04-27 20:57:41
Enlem: 40.86556, Boylam: 28.32667
Derinlik: 6.99 km, Tip: ML
Büyüklük: 1.8, Yer: Marmara Denizi - [21.36 km] Büyükçekmece (İstanbul)
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.
DEPREM FIRTINASI NEDİR?
Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.