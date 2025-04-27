Marmara Denizi Silivri açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Bu depremin ardından yüzlerce artçı deprem kayıtlara geçti. AFAD'ın son dakika deprem bilgilerine göre, 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği açıklandı. İstanbul'da meydana gelene artçı depremlerin bir süre daha devam edeceği AFAD tarafından açıklanmıştı. Peki az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika İstanbul depremi kaç büyüklüğünde ve nerede oldu? İşte son depremlerden bilgiler.





İSTANBUL'DA ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

AFAD tarafından alınan bilgilere göre, İstanbul'da saat 22.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem yerin yaklaşık 9.36 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (27 NİSAN 2025)

Tarih: 2025-04-27 22:43:40

Enlem: 40.85667, Boylam: 28.3475

Derinlik: 9.36 km, Tip: ML

Büyüklük: 3.5, Yer: Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)





Tarih: 2025-04-27 22:25:56

Enlem: 38.10167, Boylam: 38.45361

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.2, Yer: Çelikhan (Adıyaman)





Tarih: 2025-04-27 22:23:28

Enlem: 38.4675, Boylam: 39.31667

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.5, Yer: Hazar Gölü - [02.18 km] Sivrice (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 22:07:29

Enlem: 38.46667, Boylam: 38.82833

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.2, Yer: Baskil (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 22:03:52

Enlem: 39.82472, Boylam: 35.39444

Derinlik: 6.99 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.1, Yer: Sorgun (Yozgat)





Tarih: 2025-04-27 21:46:18

Enlem: 38.36861, Boylam: 38.93778

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 2.2, Yer: Sivrice (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 21:44:45

Enlem: 38.38833, Boylam: 38.89167

Derinlik: 7.42 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.9, Yer: Sivrice (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 21:42:18

Enlem: 38.59083, Boylam: 39.51722

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.1, Yer: Merkez (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 21:36:01

Enlem: 40.84694, Boylam: 28.46028

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.6, Yer: Marmara Denizi - [17.61 km] Büyükçekmece (İstanbul)





Tarih: 2025-04-27 21:35:21

Enlem: 38.40139, Boylam: 38.90639

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.7, Yer: Sivrice (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 21:27:14

Enlem: 40.8375, Boylam: 28.43361

Derinlik: 7.02 km, Tip: ML

Büyüklük: 2.1, Yer: Marmara Denizi - [19.50 km] Büyükçekmece (İstanbul)





Tarih: 2025-04-27 21:24:54

Enlem: 40.09083, Boylam: 28.73028

Derinlik: 11.29 km, Tip: ML

Büyüklük: 2.4, Yer: Mustafakemalpaşa (Bursa)





Tarih: 2025-04-27 21:23:33

Enlem: 38.37667, Boylam: 38.90972

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 0.8, Yer: Sivrice (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 21:18:20

Enlem: 38.38917, Boylam: 38.88389

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.0, Yer: Sivrice (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 21:18:01

Enlem: 40.34, Boylam: 33.64861

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.3, Yer: Merkez (Çankırı)





Tarih: 2025-04-27 21:13:17

Enlem: 38.39333, Boylam: 38.85417

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.7, Yer: Kale (Malatya)





Tarih: 2025-04-27 21:11:42

Enlem: 38.39194, Boylam: 38.89167

Derinlik: 7.0 km, Tip: ML

Büyüklük: 2.8, Yer: Sivrice (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 21:09:37

Enlem: 38.39306, Boylam: 38.91528

Derinlik: 11.31 km, Tip: MW

Büyüklük: 4.9, Yer: Sivrice (Elazığ)





Tarih: 2025-04-27 20:57:41

Enlem: 40.86556, Boylam: 28.32667

Derinlik: 6.99 km, Tip: ML

Büyüklük: 1.8, Yer: Marmara Denizi - [21.36 km] Büyükçekmece (İstanbul)





ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.





DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.



