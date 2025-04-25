İstanbul depremini önceden haber verdi: Yerli deprem erken uyarı sistemi sınavı geçti

Yerli deprem erken uyarı sistemi EDİS, geçtiğimiz gün Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde başarılı bir sınav verdi. Sistem, merkez üssüne yakın kullanıcıları sarsıntıdan 8 saniye, İzmir-Manisa gibi daha uzak bölgelerdeki kullanıcıları ise 69 saniye önceden uyararak dikkatleri üzerine çekti.

Marmara Bölgesi’nde 66 istasyon kurulu olan EDİS’in, sadece Marmara Denizi’nde 21 adet deniz tabanı sensörü bulunuyor. Bu istasyonlar, fay hattı üzerindeki en kritik noktalarda, karada ve denizde yerin metrelerce altında konumlandırılıyor. Her bir istasyon, beş farklı ivme ölçerle destekleniyor ve yaklaşık 10 dönümlük bir alanda faaliyet gösteriyor.