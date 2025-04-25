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İstanbul depremini önceden haber verdi: Yerli deprem erken uyarı sistemi sınavı geçti

İstanbul depremini önceden haber verdi: Yerli deprem erken uyarı sistemi sınavı geçti

10:1025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
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YTÜ Teknopark'ta geliştirilen yerli deprem uyarı sistemi.
YTÜ Teknopark'ta geliştirilen yerli deprem uyarı sistemi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ında geliştirilen yerli deprem erken uyarı sistemi, 21’i denizde olmak üzere toplam 66 istasyondan topladığı verileri sadece 7 salisede analiz ederek, deprem gerçekleşmeden 8 saniye önce uyarı mesajı oluşturmayı başardı.

Yerli deprem erken uyarı sistemi EDİS, geçtiğimiz gün Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde başarılı bir sınav verdi. Sistem, merkez üssüne yakın kullanıcıları sarsıntıdan 8 saniye, İzmir-Manisa gibi daha uzak bölgelerdeki kullanıcıları ise 69 saniye önceden uyararak dikkatleri üzerine çekti.


Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ında geliştirilen EDİS sistemi, bu büyük depremle Marmara’daki en ciddi testini tamamladı.


Yapay zeka destekli teknoloji


EDİS’in fark oluşturduğu en önemli alanlardan biri, depremi algılama hızı. Sistemin sarsıntıyı tespit etme süresi yalnızca 7 ila 11 salise arasında değişiyor.



Deprem olmadan sistem devreye girmez. Ama erken uyarı, saniyelerle ölçülen bir avantaj sağlar.


Marmara’nın kalbine iniyor


Marmara Bölgesi’nde 66 istasyon kurulu olan EDİS’in, sadece Marmara Denizi’nde 21 adet deniz tabanı sensörü bulunuyor. Bu istasyonlar, fay hattı üzerindeki en kritik noktalarda, karada ve denizde yerin metrelerce altında konumlandırılıyor. Her bir istasyon, beş farklı ivme ölçerle destekleniyor ve yaklaşık 10 dönümlük bir alanda faaliyet gösteriyor.



Android sistemlerden daha hızlı


EDİS, geleneksel mobil uyarı sistemlerinden farklı olarak, sarsıntı sonrası değil, sismik dalgaların hareketini önceden algılayarak uyarı veriyor. Android telefonların aksine, doğrudan fay hattındaki sensörlerden veri alıyor ve bu nedenle tehlikeyi ilk bildiren sistem olma özelliğini taşıyor.


2024 Malatya depreminde de başarılıydı


EDİS, geçtiğimiz yıl 16 Ekim’de Malatya’da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremi de 40 saniye önceden haber vererek etkinliğini kanıtlamıştı. Şirket, beş yıl içinde Türkiye genelinde sistemi yaygınlaştırmayı hedefliyor.


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