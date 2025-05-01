Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremler nerede oldu? sorularının yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde yaşanan depremlerin ardından son depremler listesi de incelenenler arasında. Deprem ülkesi Türkiye'de zaman zaman hissedilen depremler yaşansa da, hissedilmeyecek büyüklükte onlarca deprem de görülüyor. Malatya, Kütahya, Muğla, Erzincan, Kahramanmaraş ve İstanbul'da son günlerde depremler meydana geldi. Peki en son deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğündeydi? İşte 1 Nisan 2025 tarihli son dakika depremler.





SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) anlık olarak yayınladığı son depremler listesine göre, Kütahya, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde depremler meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ (1 MAYIS 2025)





Tarih: 2025-04-30 23:58:55

Enlem: 38.19583

Boylam: 36.57278

Derinlik (Km): 7.0

Tip: ML

Büyüklük: 1.4

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)





Tarih: 2025-04-30 23:55:40

Enlem: 40.84889

Boylam: 28.14556

Derinlik (Km): 12.15

Tip: ML

Büyüklük: 1.8

Yer: Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ)





Tarih: 2025-04-30 23:54:22

Enlem: 39.23333

Boylam: 28.96806

Derinlik (Km): 8.76

Tip: ML

Büyüklük: 1.3

Yer: Simav (Kütahya)





Tarih: 2025-04-30 23:52:12

Enlem: 38.345

Boylam: 38.76583

Derinlik (Km): 11.27

Tip: ML

Büyüklük: 0.8

Yer: Kale (Malatya)





Tarih: 2025-04-30 23:48:22

Enlem: 39.23361

Boylam: 28.97806

Derinlik (Km): 9.43

Tip: ML

Büyüklük: 1.5

Yer: Simav (Kütahya)





Tarih: 2025-04-30 23:40:30

Enlem: 39.21972

Boylam: 28.99

Derinlik (Km): 13.32

Tip: ML

Büyüklük: 1.6

Yer: Simav (Kütahya)





Tarih: 2025-04-30 23:31:20

Enlem: 39.22278

Boylam: 28.98972

Derinlik (Km): 12.18

Tip: ML

Büyüklük: 1.7

Yer: Simav (Kütahya)





Tarih: 2025-04-30 23:26:46

Enlem: 39.21972

Boylam: 28.98833

Derinlik (Km): 13.17

Tip: ML

Büyüklük: 2.0

Yer: Simav (Kütahya)





Tarih: 2025-04-30 23:23:23

Enlem: 38.2875

Boylam: 37.79861

Derinlik (Km): 11.8

Tip: ML

Büyüklük: 1.4

Yer: Akçadağ (Malatya)





Tarih: 2025-04-30 23:21:48

Enlem: 39.22083

Boylam: 28.98361

Derinlik (Km): 12.97

Tip: ML

Büyüklük: 2.0

Yer: Simav (Kütahya)

DEPREM NASIL OLUŞUR?

Deprem, Dünya'nın yüzeyinde meydana gelen bir titreşim veya sarsıntıdır. Depremler, Dünya'nın kabuğu, manto ve çekirdeği arasındaki hareketlerden kaynaklanır. Dünya'nın içinde sıcak malzemeler, çekirdeğin sıcaklığından dolayı hareket ederler. Bu hareketler sırasında, Dünya'nın kabuğu üzerinde gerilimler oluşur. Kabuk üzerindeki gerilimler, bir noktada biriken enerjinin kabukta bir kırılmaya yol açacak kadar büyük hale gelmesiyle serbest bırakılır. Bu kırılma, kabukta aniden meydana gelen bir kayma veya faylanma şeklinde gerçekleşir ve enerjinin bir kısmı titreşim olarak yayılır, bu da deprem olarak adlandırılır.





Deprem sırasında, yüzeydeki nesneler titrer ve sallanır, bu da insanlarda, hayvanlarda ve binalarda hasara veya yıkıma neden olabilir. Deprem büyüklüğü, sarsıntının büyüklüğüne bağlıdır. Deprem büyüklüğü, sismograf adı verilen cihazlar tarafından ölçülür ve Richter ölçeği kullanılarak ifade edilir. Richter ölçeği 0 ile 10 arasında bir ölçekte sınıflandırılır ve her artış seviyesi, sarsıntının enerjisi hakkında önemli bir fark yaratır.





Deprem, dünya yüzeyinde meydana gelen doğal bir olaydır ve dünya üzerindeki çoğu yerde meydana gelebilir. Ancak, bazı bölgeler diğerlerine göre daha fazla deprem riski taşır. Bu nedenle, deprem riski taşıyan bölgelerde, insanların depreme karşı hazırlıklı olması, evlerinin ve yapılarının güvenliğini kontrol etmeleri, acil durum çantası hazırlamaları ve deprem sırasında neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.





DEPREM ANINDA NEREYE SAKLANMALI?





Masanın altına veya sağlam bir mobilyanın yanına sığının: Deprem sırasında en önemli şey, kendinizi düşen nesnelerden korumaktır. Eğer mümkünse, bir masanın altına, yere yatağın yanına veya sağlam bir mobilyanın yanına sığınarak kendinizi koruyun. Bu sayede düşen nesnelerin size doğrudan zarar vermesini önleyebilirsiniz.

Pencere ve cam eşyalarından uzak durun: Deprem sırasında cam eşyalar ve pencereler genellikle kırılır ve tehlikeli olabilir. Bu nedenle, mümkünse pencere veya cam eşyaların yanında bulunmaktan kaçının.

Kapı çerçevelerine sığınmayın: Kapı çerçeveleri eskiden deprem sırasında korunaklı yerler olarak önerilirdi. Ancak modern yapıların çoğu daha dayanıklı olduğu için, bu öneri artık geçerli değildir. Ayrıca, kapı çerçevelerine sığınmak ciddi şekilde yaralanmanıza neden olabilir.

Asansör kullanmayın: Deprem sırasında asansör kullanmak tehlikeli olabilir. Asansörün kablo ve motor sistemleri hasar görebilir ve sıkışabilirsiniz. Mümkünse merdivenleri kullanın.

Kalabalık ve dar alanlardan kaçının: Deprem sırasında kalabalık ve dar alanlardan kaçınmaya çalışın. Bu tür yerlerde sıkışma veya panik nedeniyle ciddi yaralanmalar yaşanabilir.

GECE UYURKEN DEPREM OLDUĞUNDA NE YAPMALI?

Deprem sırasında kendinizi korumak için öncelikle, düşen nesnelerden kaçınmak önemlidir. Eğer yatağınızda uyuyorsanız, yatağınızın altına veya yanına sığınarak kendinizi koruyabilirsiniz. Başınızı ve boynunuzu korumak için bir yastık veya başka bir yastık benzeri şeyle kendinizi kapatabilirsiniz.





Deprem anında uykuda olmak şok edici olabilir, ancak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uyanın ve depremin şiddetini belirlemek için hareket edin. Eğer sarsıntı çok şiddetliyse, kendinizi hızlı bir şekilde korumak için yukarıda bahsedilen yöntemleri kullanın.





Deprem sonrasında, acil durum çantanız size büyük fayda sağlayabilir. Acil durum çantanızda, yiyecek, su, ilaçlar, battaniye, el feneri, radyo, ekstra pil ve önemli belgelerinizin bir kopyası gibi malzemeleri bulundurabilirsiniz. Bu çanta hızlıca kullanılabilir olmalıdır, böylece gerektiğinde deprem sonrası hayatta kalmak için gerekli malzemelere kolayca erişebilirsiniz.





Deprem sırasında panik yapmak, kendinizi daha fazla riske atabilir. Kendinizi sakin tutun ve hareketlerinizi kontrol altında tutun. Eğer deprem sırasında duvarlar çatlıyor veya tavan yıkılıyorsa, kendinizi korumak için bir yatak veya mobilya parçası gibi güvenli bir şeyin altına sığının.



