Türkiye'deki anlık depremler AFAD tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Gün içerisinde Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Erzincan ve İstanbul gibi illerde depremler meydana geldi. Birçok kişinin yakından takip ettiği son depremler listesinden en son nerede deprem olduğunu, büyüklüğünü ve yere olan yakınlığı gibi bilgileri görüntülemek mümkün. Peki az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte 1 Mayıs AFAD son depremler listesi.
Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremler nerede oldu? sorularının yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde yaşanan depremlerin ardından son depremler listesi de incelenenler arasında. Deprem ülkesi Türkiye'de zaman zaman hissedilen depremler yaşansa da, hissedilmeyecek büyüklükte onlarca deprem de görülüyor. Malatya, Kütahya, Muğla, Erzincan, Kahramanmaraş ve İstanbul'da son günlerde depremler meydana geldi. Peki en son deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğündeydi? İşte 1 Nisan 2025 tarihli son dakika depremler.
SON DEPREMLER NEREDE OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) anlık olarak yayınladığı son depremler listesine göre, Kütahya, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde depremler meydana geldi.
Tarih: 2025-04-30 23:58:55
Enlem: 38.19583
Boylam: 36.57278
Derinlik (Km): 7.0
Tip: ML
Büyüklük: 1.4
Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih: 2025-04-30 23:55:40
Enlem: 40.84889
Boylam: 28.14556
Derinlik (Km): 12.15
Tip: ML
Büyüklük: 1.8
Yer: Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih: 2025-04-30 23:54:22
Enlem: 39.23333
Boylam: 28.96806
Derinlik (Km): 8.76
Tip: ML
Büyüklük: 1.3
Tarih: 2025-04-30 23:52:12
Enlem: 38.345
Boylam: 38.76583
Derinlik (Km): 11.27
Tip: ML
Büyüklük: 0.8
Tarih: 2025-04-30 23:48:22
Enlem: 39.23361
Boylam: 28.97806
Derinlik (Km): 9.43
Tip: ML
Büyüklük: 1.5
Tarih: 2025-04-30 23:40:30
Enlem: 39.21972
Boylam: 28.99
Derinlik (Km): 13.32
Tip: ML
Büyüklük: 1.6
Tarih: 2025-04-30 23:31:20
Enlem: 39.22278
Boylam: 28.98972
Derinlik (Km): 12.18
Tip: ML
Büyüklük: 1.7
Tarih: 2025-04-30 23:26:46
Enlem: 39.21972
Boylam: 28.98833
Derinlik (Km): 13.17
Tip: ML
Büyüklük: 2.0
Tarih: 2025-04-30 23:23:23
Enlem: 38.2875
Boylam: 37.79861
Derinlik (Km): 11.8
Tip: ML
Büyüklük: 1.4
Tarih: 2025-04-30 23:21:48
Enlem: 39.22083
Boylam: 28.98361
Derinlik (Km): 12.97
Tip: ML
Büyüklük: 2.0
DEPREM NASIL OLUŞUR?
Deprem, Dünya'nın yüzeyinde meydana gelen bir titreşim veya sarsıntıdır. Depremler, Dünya'nın kabuğu, manto ve çekirdeği arasındaki hareketlerden kaynaklanır. Dünya'nın içinde sıcak malzemeler, çekirdeğin sıcaklığından dolayı hareket ederler. Bu hareketler sırasında, Dünya'nın kabuğu üzerinde gerilimler oluşur. Kabuk üzerindeki gerilimler, bir noktada biriken enerjinin kabukta bir kırılmaya yol açacak kadar büyük hale gelmesiyle serbest bırakılır. Bu kırılma, kabukta aniden meydana gelen bir kayma veya faylanma şeklinde gerçekleşir ve enerjinin bir kısmı titreşim olarak yayılır, bu da deprem olarak adlandırılır.
Deprem sırasında, yüzeydeki nesneler titrer ve sallanır, bu da insanlarda, hayvanlarda ve binalarda hasara veya yıkıma neden olabilir. Deprem büyüklüğü, sarsıntının büyüklüğüne bağlıdır. Deprem büyüklüğü, sismograf adı verilen cihazlar tarafından ölçülür ve Richter ölçeği kullanılarak ifade edilir. Richter ölçeği 0 ile 10 arasında bir ölçekte sınıflandırılır ve her artış seviyesi, sarsıntının enerjisi hakkında önemli bir fark yaratır.
Deprem, dünya yüzeyinde meydana gelen doğal bir olaydır ve dünya üzerindeki çoğu yerde meydana gelebilir. Ancak, bazı bölgeler diğerlerine göre daha fazla deprem riski taşır. Bu nedenle, deprem riski taşıyan bölgelerde, insanların depreme karşı hazırlıklı olması, evlerinin ve yapılarının güvenliğini kontrol etmeleri, acil durum çantası hazırlamaları ve deprem sırasında neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.
DEPREM ANINDA NEREYE SAKLANMALI?
GECE UYURKEN DEPREM OLDUĞUNDA NE YAPMALI?
Deprem sırasında kendinizi korumak için öncelikle, düşen nesnelerden kaçınmak önemlidir. Eğer yatağınızda uyuyorsanız, yatağınızın altına veya yanına sığınarak kendinizi koruyabilirsiniz. Başınızı ve boynunuzu korumak için bir yastık veya başka bir yastık benzeri şeyle kendinizi kapatabilirsiniz.
Deprem anında uykuda olmak şok edici olabilir, ancak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uyanın ve depremin şiddetini belirlemek için hareket edin. Eğer sarsıntı çok şiddetliyse, kendinizi hızlı bir şekilde korumak için yukarıda bahsedilen yöntemleri kullanın.
Deprem sonrasında, acil durum çantanız size büyük fayda sağlayabilir. Acil durum çantanızda, yiyecek, su, ilaçlar, battaniye, el feneri, radyo, ekstra pil ve önemli belgelerinizin bir kopyası gibi malzemeleri bulundurabilirsiniz. Bu çanta hızlıca kullanılabilir olmalıdır, böylece gerektiğinde deprem sonrası hayatta kalmak için gerekli malzemelere kolayca erişebilirsiniz.
Deprem sırasında panik yapmak, kendinizi daha fazla riske atabilir. Kendinizi sakin tutun ve hareketlerinizi kontrol altında tutun. Eğer deprem sırasında duvarlar çatlıyor veya tavan yıkılıyorsa, kendinizi korumak için bir yatak veya mobilya parçası gibi güvenli bir şeyin altına sığının.